Одиночные пикеты сторонников партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» проходят в центре Белгорода

Чтобы привлечь внимание к проблеме, сторонники «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» пришли к зданию Правительства Белгородской области.

Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» не согласна с решением Белгородской областной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации на выборах всем кандидатам и списку партии.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» собрали в общей сложности более 60 тысяч подписей в поддержку своих кандидатов и списка партии, однако областной избирком не зарегистрировал ни одного кандидата и список. Во всех случаях у Белгородской избирательной комиссии был один аргумент – в подписных листах, якобы, было больше разрешенного количества «брака». В партии считают это мнение предвзятым и политически мотивированным. Отказ в регистрации, по мнению регионального штаба, связан с нежеланием властей допускать до участия в выборах новую, популярную партию.

Сторонники партии проводят серию одиночных пикетов у здания Правительства Белгородской области.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, сторонники «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» пришли к зданию Правительства Белгородской области и провели серию одиночных пикетов с требованием допустить партию до выборов в Белгородской области.

Отказ в регистрации, по мнению регионального штаба, связан с нежеланием властей допускать до участия в выборах новую, популярную партию.

В партии не исключили, что будут обжаловать решение избиркома в суде.