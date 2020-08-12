Чистая прибыль группы «Открытие» превысила 14 миллиардов рублей

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- По итогам первого полугодия 2020 года банк «Открытие» и компании группы показали уверенный рост активов и прибыль, - сообщил президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года составила 14,8 миллиарда рублей. Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года увеличились на 3%, составив 3 373 миллиарда рублей. Доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, активов пенсионной деятельности - 17%, страховой деятельности - 5%.

Кредитный портфель группы до вычета резервов за 6 месяцев 2020 года вырос на 12%, составив по состоянию на 30 июня 1 508 миллиардов рублей. Темпы его роста в 1,5 раза превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7 место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц с долей рынка 2,7% и 2,1% соответственно.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» так комментирует достигнутые показатели:

- Хороший запас ликвидности банка, высокий показатель достаточности капитала и сильные рыночные позиции позволяют нам с уверенностью продолжать реализацию стратегии роста бизнеса даже в условиях пандемии коронавируса. «Открытие» первым на рынке предложил поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, наиболее сильно пострадавшим в период кризиса, и одним из первых – частным клиентам. Перечень экстренных мер включал в себя и кредитные каникулы, и существенные льготы по расчетно-кассовому обслуживанию, вплоть до обнуления обязательных платежей и комиссий.

Наши инвестиции в развитие ИТ-технологий и дистанционных каналов помогли минимизировать влияние фактора санитарно-эпидемиологических ограничений. Более 90% всех операций, включая наиболее популярные платежи, доступны нашим клиентам в интернет-банке и мобильном приложении.

Банк будет корректировать бизнес-планы и перестраивать бизнес-модель, исходя из финансовой ситуации, адаптируясь к ней и максимально смягчая ее последствия для клиентов, - резюмирует Задорнов.

Консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2020 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.