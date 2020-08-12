Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 августа 2020: Первыми вакцину от COVID-19 получат медработники и учителя. Фото: "КП" Архив

В мире зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции. Ее разработали российские ученые. Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя. Для всех граждан России вакцина станет доступна с января 2021 года.

Препарат будут производить центр имени Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинацию будут проводить только добровольно. Безопасность вакцины подтверждена клиническими испытаниями.

Как рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом, подчеркнул министр, ни у кого из добровольцев не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

Распределений новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: "КП" Архив

Отметим, что за минувшие сутки в Белгородской области число новых заболевших коронавирусной инфекцией составило 48 случаев. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 6 509 человек.

На госпитализации находится 301 житель области, 20 из них — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. С начала истории заболеваний число умерших от заражения опасным вирусом составило 54 человека.

Напомним, что область находится на втором этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом. При этом все жители обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте.