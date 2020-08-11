Отдых в санаториях Белгородской области попал в топ-3 самых дорогих в Центральной России. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно рейтингу, который составил портал бронирования Санатории-России.рф, оценив доступность отдыха в санаториях в августе этого года в регионах Центрального федерального округа, Белгородская область выбилась в тройку лидеров. Увы, цены на отдых в регионе сопоставимы с отдыхом в лучших московских санаториях.

Так, отдых в санаториях Белгородской области обойдется желающим провести здесь свой отпуск в 3250 рублей в сутки. Такую сумму придется выложить за проживание, питание и лечение. Такой отдых — один из самых дорогих в ЦФО.

Как сообщает портал, в топ-15 регионов Центральной России по доступности санаторного отдыха летом вошли Курская область (1850 рублей в сутки), Владимирская область (1950 рублей), Брянская область (2000 рублей), Воронежская область (2050 рублей), Орловская область (2050 рублей), Костромская область (2150 рублей), Тульская область (2200 рублей), Ивановская область (2200 рублей), Тверская область (2250 рублей), Рязанская область (2300 рублей), Липецкая область (2350 рублей), Калужская область (2400 рублей), Тамбовская область (2400 рублей), Смоленская область (2550 рублей) и Ярославская область (2570 рублей).

А вот санаторный отдых в Москве - дороже всего, за сутки придется выложить 3950 рублей. В среднем, чтобы россияне смогли отдохнуть в санаториях или на курортах в Центральной России в конце лета, придется выложить около 2,3 тысяч рублей в сутки.

Отметим, что рейтинг составлен по анализу цен на санаторный отдых в августе 2020 года.