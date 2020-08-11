Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 августа 2020: В регионе вновь растет число новых заболевших и пациентов на ИВЛ. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области число новых заболевших коронавирусной инфекцией впервые за несколько последний недель перевалило за пятьдесят - у 51 пациента подтвержден диагноз COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 6 461 человек.

Выросло и число тяжелых пациентов. На 10 августа 21 тяжелобольной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего на госпитализации находится 296 человек.

2214 человек находятся на самоизоляции. 5 415 — изолированы по контакту с заболевшими. Жертвами коронавирусной инфекции с начала истории заболевания в регионе стали 54 человека.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: "КП" Архив

Наибольшее число заболеваний приходится на областной центр — 1 227 (+13 человек за минувшие сутки). Затем идет Старооскольский городской округ — 1 056 (+11), Белгородский район — 751 (+1). «Отличилась» Волоконовка, где число заболевших составляет 91 человек, а за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился сразу у 6 пациентов.

В целом по России за последние сутки впервые с 23 апреля число новых зараженных пациентов составляет меньше пяти тысяч — коронавирус подтвердился у 4 945 человек. А с начала пандемии в России число заболевших составило 897 599 человек. Жертвами опасной инфекции в стране стали 15 131 россиянин.

Отметим, что наши соседи по Воронежской области по числу зараженных вплотную приблизились к 10 «лидеров» по стране, за последние сутки в Воронежской области коронавирус подтвердился у 95 пациентов, а общее число зараженных составило 12 185 человек.

У наших соседей по Центрально-Черноземному округу картина следующая: в Курской области за сутки коронавирус подтвержден у 31 человека, всего число заболевших составило 6 514. В Тамбовской области за сутки выявлено 25 новых заболеваний, а всего их число составило 6 286. В Орловской области число новых заболеваний составило 52 человека, всего — 6 068. В Липецкой области число новых — 18, всего — 4 731 человек.