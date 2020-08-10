Белгородцы представили в Москве 12 проектов, которые будут продвигать в области

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В субботу, 8 августа, в Москве прошел съезд партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Белгородское отделение к съезду подготовило 12 проектов, которые станут фундаментом работы региональной группы. В списке основных задач:

- создание в сельской местности Белгородской области сети детских клубов для массовых занятий спортом «Молодость важна»;

- проект развития дополнительного образования в регионе;

- проект «Котофей — парк для Всех горожан»;

- проект социализации детей из детских домов и малообеспеченных семей - «Будь лучшим»;

- проект Развитие бизнес-комьюнити в Белгородской области - «Бизнес в регионе»;

- проект поддержки «автолавок» для отдаленных поселков, где есть проблема снабжения основными продуктами и товарами первой необходимости;

- Инициативный клуб «Ты можешь!» и другие.

Белгородское отделение к съезду подготовило 12 проектов.

Проекты оценили приглашенные на съезд гости – Тина Канделаки, Сергей Минаев, Никита Кричевский, Елена Летучая и другие. Помогать реализовать проекты будут экспертный советы партии, которые тоже были сформированы на съезде.

Продюсер, общественный деятель, телеведущая Тина Канделаки:

«Все люди, с которыми я разговаривала, - они и до «Новых людей» вокруг себя пытались изменить жизнь к лучшему. «Новые люди», как сказал уже Алексей Нечаев, даст им возможность объединиться и выносить свои идеи все выше и выше, на уровень принятия решений государством».

Кроме проектов делегаты решали и текущие вопросы партийного строительства. На съезде председателем партии “НОВЫЕ ЛЮДИ” был избран Алексей Нечаев. Также партия сформировала центральный и экспертный советы. В них вошли Пётр Шкуматов - основатель сообщества автомобилистов “Синие ведёрки” и Артём Соловейчик - основатель движения “Школа - наше дело”.

Елена Летучая: "Надо иногда встряхнуть всю эту политику".

«Я сегодня здесь как специальный гость и как человек, который интересуется образовательным направлением партии. Алексей Геннадиевич помогает моему проекту «Волшебник Лексикон», в основе которого лежит русский язык, а русский язык – это наш национальный код. И сегодня я пришла, чтобы поддержать, чтобы посмотреть, как пройдет съезд. Хочется, чтобы происходили изменения. И если есть новые партии, новые лидеры – это хорошо. Надо иногда встряхнуть всю эту политику», сказала на съезде партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» тележурналист и ведущая Елена Летучая.

Всего в работе съезда партии "Новые люди" принимают участие более 300 делегатов и гостей из 55 регионов страны.