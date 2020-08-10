Энергетики установят белгородским потребителям 8 тысяч интеллектуальных приборов учета

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В текущем году «Россети Центр Белгородэнерго» в рамках инвестиционной программы установит порядка 8 тысяч современных интеллектуальных приборов учета в населенных пунктах региона.

Ранее все затраты на организацию учета электроэнергии несли потребители, им приходилось платить как за сами приборы учета, так и за их установку и эксплуатацию. Теперь все эти обязательства взяли на себя энергокомпании.

Внедрение интеллектуальных приборов учета – поэтапный процесс. «Умные счетчики» будут устанавливаться вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. Приоритет отдается потребителям, у которых приборы учета не установлены, неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки. В иных случаях можно использовать имеющийся счетчик.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии обеспечат удобство получения, прозрачность, доступность и точность информации об энергопотреблении, минимизируют потери, создадут возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью. Это положительно отразится на показателях качества электроэнергии в сети конкретных населенных пунктов. После установки такого прибора потребитель должен будет только оплачивать счет за электроэнергию. Передавать показания в энергокомпанию не нужно.

- Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования – важная составляющая цифровой трансформации. С ее помощью мы успешно решаем задачи по повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенно улучшаем показатели качества и надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Напомним, что с 1 июля 2020 года, согласно Федеральному закону № 522-ФЗ, обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии переходит к гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и сетевым организациям во всех остальных случаях. До 1 января 2022 года решение о том, какой именно прибор учета установить, будет приниматься в каждом конкретном случае индивидуально.