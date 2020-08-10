Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 августа 2020: Белгород лидирует по числу заболевщих COVID-19. Фото: "КП" Архив

Число новых заболевших COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 50 человек. Всего с начала пандемии в Белгородской области заболело 6 410 человек. К сожалению, увеличивается и число тех, кто стал жертвами опасной инфекции. В Белгородской городской больнице №2, который все эти месяцы является центральным ковидным госпиталем, от заражения коронавирусом скончалась 49-летняя жительница Белгородской области. Она стала 54-м пациентом в регионе, чья болезнь закончилась летальным исходом.

По числу заболевших лидирует Белгород. Так, с начала пандемии в областном центре заболело 1 210 человек, за последние сутки — 17. В Старооскольском городском округе, который идет в этой печальной статистике следом за Белгородом, заболело 1 051 человек (+5 за минувшие сутки), в Белгородском районе — 740 (+11).

Распределение новых заболеваний коронавирусом в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Напомним, что Белгородская область перешла ко второму этапу снятия ограничений. И, в частности власти региона разрешили проведение массовых мероприятий. Так, в День города, 5 августа, вся Соборная площадь до отказа была забита пришедшими на концерт «Ночных снайперов». 8 августа у спортивного комплекса Светланы Хоркиной при большом количестве людей прошел общегородской выпускной. Также в выходные спортсмены и любители собрались у СК Светланы Хоркиной, чтобы отпраздновать день физкультурника. Ни о каких противоэпидемических требованиях Роспотребнадзода и речи не шло. Ни масок, ни социальной дистанции…

При этом, как утверждают медики, инкубационный период развития коронавируса в организме человека проходит в период от 2 до 14 дней.