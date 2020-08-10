В Белгороде прошел праздник выпускников

В Белгороде прошел торжественный вечер выпускников. Фото пресс-службы администрации.

Пусть и два месяца спустя, но все же праздник выпускников в Белгороде состоялся, Торжественным мероприятия с цветами, воздушными шарами, концертом, аплодисментами и поздравлениями прошло у спортивного комплекса Светланы Хоркиной в минувшие выходные.

Напомним, что в этом году из-за коронавирусной пандемии все выпускные вечера были отменены. Выпускники области и их родители неоднократно обращались к властям с просьбой разрешить проведение вечеров. Им пообещали, что, как только предоставится возможность, праздник состоится. И вот...

Юные белгородцы торжественно прошли по красной дорожке вместе смо своими наставниками. А затем мэр Юрий Галдун пожелал молодым людям оставаться такими же любознательными, активными, ищущими, быть целеустремленными, ответственными. Он, в частности сказал:

- Пусть в вашей жизни будет много добра, в сердце любовь, а рядом верные друзья. В добрый путь! С праздником!

Лучшим ребятам вручили подарки и благодарственные письма от администрации Белгорода. А затем для всех присутствующих начался праздничный концерт.