В Белгородской области через систему «Мобильный избиратель» подано 106 заявлений о голосовании на дому

Состоялось 141-е заседание Избирательной комиссии Белгородской области. Фото пресс-центра Избирательной комиссии Белгородской области.

На очередном 141-м заседании Избирательной комиссии Белгородской области председатель облизбиркома Игорь Лазарев сообщил о ходе регистрации кандидатов для участия в выборах депутатов Белгородской областной Думы VII созыва. Так, избирательная комиссия Белгородской области уже зарегистрировала 195 кандидатов по единому избирательному округу. Также сообщалось, что продолжает работу механизм «Мобильный избиратель». Уже подано 106 заявлений о голосовании по месту жительства.

На состоявшемся заседании рассматривали вопрос о регистрации еще 118 кандидатов от политических партий: от «Справедливой России» – 45 человек, от «Патриотов России» – 31, от партии «За правду» – 42.

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы VII созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Белгородской области» по единому избирательному округу

Из единого списка кандидатов по единому избирательному округу, заверенного постановлением облизбиркома, не выбыл ни один кандидат. Регистрация единого списка кандидатов осуществляется без сбора подписей избирателей. Члены облизбиркома постановили зарегистрировать единый список кандидатов по единому избирательному округу в количестве 45 человек и выдать удостоверения зарегистрированным кандидатам.

О регистрации единого списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии «Патриоты России» по единому избирательному округу

Из единого списка кандидатов по единому избирательному округу, заверенного постановлением облизбиркома, не выбыл ни один кандидат. Регистрация единого списка кандидатов осуществляется без сбора подписей избирателей. Члены облизбиркома постановили зарегистрировать единый список кандидатов по единому избирательному округу в количестве 31 человек и выдать удостоверения зарегистрированным кандидатам.

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы VII созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «За правду» в Белгородской области» по единому избирательному округу

Из представленных на проверку 6430 подписей избирателей в поддержку единого списка кандидатов путем случайной выборки было отобрано 2458 подписей. После их проверки недействительными признаны 47 подписей избирателей или 1,9 процента. Члены облизбиркома постановили зарегистрировать единый список кандидатов по единому избирательному округу в количестве 42 человек и выдать удостоверения зарегистрированным кандидатам.

Об отказе в регистрации

Отметим, что постановлением облизбиркома отказано в регистрации четырем избирательным объединениям: «Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России»; «Региональному отделению Всероссийском политической партии «Родина» в Белгородской области»; «Политической партии Коммунистическая партия коммунисты России»; «общественной организации — политическая партия «Российский общенародный союз».

Основанием для отказа явился тот факт, что для регистрации от вышеуказанных избирательных объединений не были представлены в срок (до 18.00 часов 3 августа 2020 года) документы.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы повестки дня, сообщает пресс-центр Избирательной комиссии Белгородской области.