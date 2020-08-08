Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 августа 2020: У умершего мужчины COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Фото: "КП" Архив

У скончавшегося мужчины, который проходил лечение в Новооскольской ЦРБ, коронавирус был сопутствующим заболеванием, сообщили в оперативного штабе области. И, надо полагать, что его поспешили включить в статистику по числу умерших в регионе. Таким образом, на сегодняшний день в регионе по прежнему число умерших от опасной инфекции составляет 53 человека.

Отметим, что белгородцы нередко недоумевают по поводу того, что разные источники дают разные цифры, как по числу заболевших,так и по числу умерших. В области это объясняют техническими сбоями программы. Но, по-видимому, не последнюю роль играет и человеческий фактор.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

По данным на 8 августа, которые приводит источник yandex.ru/covid19/stat, в регионе за минувшие сутки выявлено 45 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала историй заболевания в области число зараженных составило 6 314 человек.

По данным областного оперативного штаба, на госпитализации находится 285 белгородцев, из них в тяжелом состоянии — 19, они подключены к аппаратам ИВЛ. Проходят лечение дома 650 человек, на самоизоляции находится 2 178 жителей области.