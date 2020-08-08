Библиотекаря из Корочи, пытавшуюся убить коллегу, заключили под стражу. Фото пресс-службы регионального СК.

Новооскольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Белгородской области предъявил обвинение 43-летней жительнице Корочанского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Напомним, что женщина-библиотекарь едва не сожгла заживо коллегу, облив ее бензином. У пострадавшей обгорело 40% тела.

Во время следствия выяснилось, что днем 5 августа 2020 года в помещении Корочанской центральной районной библиотеки между двумя сотрудницами возникла ссора. В ходе перепалки обвиняемая вылила на спину коллеги горючую смесь и подожгла. Только своевременно оказанная 43-летней потерпевшей неотложной медицинская помощь помогли сохранить ее жизнь.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца она проведет в изоляции от общества. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе регионального СК.