В Белгороде 1 сентября пройдет торжественное шествие выпускников НИУ «БелГУ» и выступит группа «Винтаж». Фото: "КП" Архив

1 сентября, День знаний, белгородские студенты, несмотря на коронавирусную инфекцию, намерены отметить с размахом. Так, запланировано торжественное шествие выпускников и членов учебного совета НИУ «БелГУ» и выступление группы «Винтаж». А начнется День Знаний с торжественного молебна в храме-часовне Святой Евгении.

Торжественный молебен пройдет в 9.15 и сразу же после его завершения начнется шествие выпускников и преподавателей по центру города. Затем все соберутся на площади у главного корпуса НИУ «БелГУ» на линейку.

Торжества продолжатся вечером. В 18.00 на площади у спортивного комплекса Светланы Хоркиной выступят творческие коллективы, а затем в 19.55 белгородцев ждет выступление группы «Винтаж» с вокалисткой Аленой Плетневой.

Завершится празднование Дня Знаний в 21.00 праздничным салютом.