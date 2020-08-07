Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 7 августа 2020: 49 зараженных за сутки на фоне второго этапа снятия ограничений. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за минувшие сутки выявлено 49 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала истории заболеваний в регионе зарегистрировано 6 269 заболевших.

Последние данные по новым заболеваниям тревожат

Напомним, что с 3 августа область объявила о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Одним из основных аргументов было то, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась и даже идет на спад. Но уже второй день подряд в регионе регистрируется большее число новых заболеваний. Так, вчера, 6 августа число новых заболеваний составило 51 человек. Отметим, что в течение последних недель в регионе в течение суток регистрировалось около сорока и даже меньше новых случаев заболевания.

При этом по состоянию на 7 августа белгородцам разрешены индивидуальные занятия спортом на открытых спортивных сооружениях при условии соблюдения социальной дистанции не менее 5 метров. С ограничениями работают фитнес-центры. Также разрешены пешие прогулки. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Открыты крупные магазины (до 800 квадратных метров) и торговые точки, в том числе уличные. Разрешена работа детских лагерей. С ограничениями открыты кафе и рестораны. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, а также парки и скверы.

С 3 августа заработали детские сады, но при условии наполняемости групп не более 50 процентов. Масочный режим по прежнему должен соблюдаться в общественных местах, в транспорте.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

А как у соседей?

Кроме Белгородской области, ко второму этапу снятия ограничений перешли с наши соседи по Центральному Черноземью. Такие, как Тамбовская, Курская, Орловская области. Но в этих регионах число зараженных за сутки значительно меньше. Так, к примеру, в Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано 27 новых заражений коронавирусом, в Курской — 32, в орловской — 37. К третьему этапу снятия ограничений перешла Липецкая область, там число новых заражения за минувшие сутки составило 19 человек. А вот наш крупный сосед — Воронежский регион все еще находится на первом этапе снятия ограничений. Число зараженных с начала пандемии в этой области составило 11 800 человек, за минувшие сутки число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 95 человек. Жертвами коронавирусной инфекции в Воронежской области стали 92 человека.