Сотрудники полиции и Следкома на рабочем совещании обсудили поиски пропавших жительниц Старого Оскола

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня состоялось рабочее совещание по розыску пропавших в 2014 и 2016 годах жительниц Старого Оскола Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Его возглавили руководитель областного Следкома Станислав Захаров и врио начальника УМВД региона Валерий Медведев. Они подвели промежуточные итоги возобновившихся этим летом поисковых мероприятий, а также определили дальнейшую стратегию.

- На протяжении двух недель правоохранители, сотрудники МЧС и добровольцы обследовали участки местности в районе сел Федоссевка и Озерки Старооскольского городского округа. Территорию ежедневно прочесывают группы по 25-30 человек, - отметили в пресс-службе регионального полицейского ведомства.

Напомним, в ходе следствия удалось установить, что девушки погибли от рук убийцы. Правоохранители добыли и доказательства того, что преступник изнасиловал одну из них. В результате он получил пожизненный срок. Однако останки и по сегодняшний день не найдены.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В полиции уточнили, что сложность работы заключается не только в том, что с момента исчезновения девушек прошло несколько лет, но и в географических особенностях. Правоохранители, волонтеры и спасатели прочесывают леса, поля, овраги, заросли кустарников и болотистые участки. Почву проверяют при помощи щупов и лопат. На дно реки Оскол в поисках останков спустились водолазы.

- В ходе совещания участники обсудили формы взаимодействия, договорились об обмене информацией и выработали план проведения совместных скоординированных мероприятий. Поиски пропавших жительниц Старого Оскола будут продолжены, - добавили в УМВД.

Тем временем мать одной из пропавших девушек Алена Кузьмина разместила в соцсети пост о том, что на дне ручья были найдены две старые лопаты. По ее словам, убийца указывал, что выбросил здесь инвентарь после того, как скрыл тело Натальи Малаховой. Однако впоследствии Саплинов отрицал свою вину. После находки ручей в районе Федоссевки еще раз обследовали поисковые группы 5 августа. Однако ничего ценного больше не удалось обнаружить.

Сегодня, по данным полиции, поисковые группы вновь работали в окрестностях Хорошиловского леса вблизи села Озерки. В мероприятиях задействовали 27 сотрудников полиции, а также добровольцев.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Алена Кузьмина также опубликовала в группе, где рассказывает о поисках дочери, информацию о том, что накануне вновь пообщалась с начальником Следственного управления Станиславом Захаровым.

- Были уточнены некоторые моменты по работе межведомственной группы по раскрытию дел прошлых лет по нашей теме. Станислав Александрович пообещал так же техническое содействие в поисках на местности, - написала женщина.

Она также поблагодарила стражей порядка, отметив, что на данный момент чувствуется плотная и насыщенная мероприятиями работа всех правоохранительных органов по поиску Екатерины и Натальи.