Сотрудница белгородской библиотеки, которую подожгла коллега, пришла в сознание

Силовики разбираются в случившемся. Фото: Олег ЗОЛОТО

В белгородской области 43-летняя сотрудница библиотеки, которую подожгла коллега, пришла в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. У женщины обгорело 40% тела, она продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Напомним, вся эта жуткая история случилась в городе Короча 5 августа. В центральной районной библиотеке 43-летняя женщина со спины облила свою сверстницу легковоспламеняющейся жидкостью (какой именно силовики не уточняют) и подожгла спичками. Благодаря своевременной помощи пострадавшая осталась жива. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, подозреваемую задержали.

В региональном Следственном комитете сообщили, что женщина не отрицает свою причастность к произошедшему. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержанной назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие намерено настаивать на заключении сотрудницы библиотеке под стражу.

По некоторым данным, у женщины были проблемы с контролированием эмоций. Однако официальные ведомства не подтверждают эту информацию.