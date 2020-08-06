Металлоинвест помогает губкинским врачам

Фото: Александр Белашов.

- К сожалению, вирус не отступает, но мы прикладываем максимум усилий, чтобы помочь врачам Губкина и региона в этой борьбе, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Это не просто поддержка техникой и расходными материалами. Когда врачи располагают всем необходимым, они могут все свои усилия сосредоточить на сохранении жизни и здоровья пациентов. А это самое главное. COVID-19 – коварный и опасный враг. Победить его мы можем только все вместе.

Лебединский ГОК, входящий в Металлоинвест, передал Губкинской центральной районной больнице современное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, необходимые медучреждению для лечения пациентов с COVID-19.

На средства, выделенные Компанией, для больницы были приобретены два аппарата для определения газов крови, 27 мониторов пациента, 50 шприцевых насоса, 5 тысяч респираторов.

Новое оборудование относится к классу наиболее передовых разработок в области медицины. Портативный аппарат для определения газов крови позволяет оперативно проводить анализ и получать данные о состоянии человека. Шприцевые насосы автоматически с высокой точностью помогают дозировать вводимые лекарственные препараты. Мониторы пациента способны отслеживать множество основных параметров организма и оперативно сигнализировать о возникающих во время анестезии и ИВЛ осложнениях. А значит, помогают врачам быстро и точно оценивать состояние пациента и принимать необходимые действия.

Врачи объясняют: портативный аппарат хоть и маленький, но имеет широчайший спектр функций.

- Эти передовые приборы будут успешно применяться не только для лечения больных с коронавирусом, но и с другими патологиями. Для врачей – это неоценимая помощь в работе, а для людей – шанс на скорейшее выздоровление, – отметила Ирина Кротова, главный врач Губкинской ЦРБ. – Коллектив нашей больницы выражает благодарность Металлоинвесту, Лебединскому ГОКу, администрации Губкинского городского округа за внимание и помощь, оказанную в этот сложный для всех нас период.

Ранее ЛГОК перечислил центральной районной больнице Губкина 1,4 миллиона рублей на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Металлоинвест реализует масштабную программу поддержки медицинских учреждений объёмом 2 миллиарда рублей, направленную на расширение долгосрочных возможностей системы здравоохранения, оснащение больниц высокотехнологичным оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты.

В программу поддержки входят медицинские организации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска).