Реализация Нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»: очередные итоги и старты

В рамках дней информирования на каждом предприятии перед трудовыми коллективами выступили руководители предприятий и руководители проектов РЦК.

Последняя неделя июля стала очень насыщенной для специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) и предприятий-участников нацпроекта Белгородской области. Во-первых, на предприятиях 4 волны прошли дни информирования по итогам активной фазы реализации проекта под управлением РЦК. 28 июля мероприятие состоялось на предприятии ООО «Стандарт Пластик Групп», а 31 июля - ОАО «Белгородасбестоцемент» и АО «Белгородский хладокомбинат».

День информирования – это общественное мероприятие, проводимое в рамках программы повышения производительности труда на предприятиях 1 раз в квартал по итогам каждой активной фазы программы. Оно имеет своей главной целью масштабную встречу с коллективом: вовлечь, замотивировать и проинформировать сотрудников компании об итогах реализуемой программы повышения производительности труда, познакомить с намеченными планами на следующие 3 месяца.

Стартовое совещание – это тоже общественное мероприятие, в котором принимают участие сотрудники и руководители предприятий, а так же руководители проектов, эксперты РЦК.

В рамках дней информирования на каждом предприятии перед трудовыми коллективами выступили руководители предприятий и руководители проектов РЦК, кураторы, лидеры рабочих групп, осуществляющие реализацию программы повышения производительности труда по всем направлениям: декомпозиция цели, управление проектами и изменениями, оптимизации производственного потока. Выступающие подвели промежуточные итоги стадии диагностики и представили планы на следующий этап внедрения, выразили благодарность рабочим группам.

Во-вторых, в конце июля были даны очередные старты активных фаз реализации программ по повышению производительности труда на предприятиях 5-й волны под управлением РЦК.

Стартовое совещание – это тоже общественное мероприятие, в котором принимают участие сотрудники и руководители предприятий, а так же руководители проектов, эксперты РЦК. В ходе совещания коллективы предприятий-участников информируются о целях и задачах национального проекта и вовлекаются в программы повышения производительности труда. Именно с проведения стартового совещания на предприятии начинается активная фаза реализации программы. В ее рамках сотрудникам предприятий предстоит принять участие в обучающих курсах по бережливому производству, внедрить проектное управление и инструменты стратегического менеджмента, провести диагностику пилотного потока и разработать план мероприятий по его оптимизации, а также многое другое. 29 июля стартовые совещания прошли на ОАО «Белмолпродукт» и АО «Губкинский мясокомбинат», а 30 июля - на ООО «Белрегионцентр» и ООО «ПТП «Славянский Союз».

В Региональном центре компетенций информируют: предприятиям, желающим принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», нужно подать заявку на сайте Федерального центра компетенций и пройти конкурсный отбор. Официальный сайт ФЦК - производительность.рф.

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