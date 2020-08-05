Белгород в ожидании выступления «Ночных снайперов»

к 20.00 на Соборной площади собралось несколько тысяч горожан, люди все пребывают... Фото: Ирина ТАРАСОВА

Праздничный вечер 5 августа в Белгороде обещает быть весьма насыщенным. в 19.00 стартовал обещанный гала-концерт. Уже к 20.00 на центральной Соборной площади областного центра собралось несколько тысяч горожан, а люди все пребывают. Меры предосторожности – вход через специальные арки, всюду охрана, перекрыты все подъездные пути, которые ведут на площадь. Закрыты часть Свято-Троицкого бульвара, Гражданского проспекта, Театрального проезда. Главным подарком ко Дню города станет выступление группы «Ночные снайперы». Диана Арбенина записала видеообращение, пообещав жаркую встречу и массу положительный эмоций.

Пока еще есть свободное пространство, но оно заполняется с каждой минутой. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На фоне многомесячной самоизоляции и карантина такое массовое мероприятие – первое за долгое время. Много пришедших послушать «Ночных снайперов» в масках, но это, в основном, люди постарше. Молодежи все нипочем.

С праздником, Белгород! Только положительных эмоций!