2020-08-05T12:31:45+03:00
Общество

Изъятые у контрабандистов уникальные награды и оружие передали в музей-заповедник «Прохоровское поле»

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области не позволили вывезти за рубеж награды советских воинов
Ирина ТАРАСОВА
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Изъятые у контрабандистов уникальные награды и оружие передали в музей-заповедник «Прохоровское поле». Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.Изъятые у контрабандистов уникальные награды и оружие передали в музей-заповедник «Прохоровское поле». Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.
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УФСБ России по Белгородской области передало в коллекцию Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» изъятые у контрабандистов уникальные награды и оружие времен Великой Отечественной войны. Отметим, что УФСБ России по Белгородской области проводит системную работа по пресечению попыток вывоза за рубеж контрабандным путем предметов и документов, представляющих историческую и культурную ценность.

"Нет!" попыткам переписать историю

Значимость этой работы трудно переоценить, так как утрата культурного наследия неизбежно ведет к духовному оскудению, забвению исторической памяти. Известно немало попыток западных «экспертов» переписать важные события отечественной истории. Ярчайший тому пример – заявления немецкого издания «Die Welt» со ссылкой на мнение одного из зарубежных журналистов-историков Свена Келлерхофа о необходимости сноса памятника Победы на Прохоровском поле из-за того, что якобы «у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения».

Контрабандисты приговорены к разным срокам

В преддверии знаменательной даты – 77-ой годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, а также в честь празднования Дня Прохоровского поля - Третьего ратного поля России, региональное ведомство УФСБ в коллекцию Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» предметы, представляющие культурную и историческую ценность, изъятые сотрудниками Управления в результате проведения специальных операций по пресечению контрабанды. Эти экспонаты, которые по праву могут занять место в ведущих государственных музеях России, предназначались для продажи коллекционерам Западной Европы.

Подчеркнем, что в результате кропотливой работы органам безопасности удалось не только пресечь контрабандные каналы, но и доказать причастность конкретных лиц к организации указанной преступной деятельности. Фигуранты приговорены судом к длительным срокам лишения свободы за совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 188 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»).

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Изъяты сотни орденок и медалей, парадное антикварное оружие, исторические документы

Также в ходе предварительного расследования Управлением проведен ряд искусствоведческих экспертиз в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, в результате которых установлена культурная и историческая ценность изъятых предметов. Среди них – сотни орденов и медалей вооруженных сил СССР и Германии времен Великой Отечественной войны, большое количество парадного антикварного оружия и ювелирных изделий, значимые исторические документы. Среди наиболее ценных экспонатов – государственные награды, за каждой из которых стоит уникальная человеческая судьба и воинский подвиг.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Эти предметы и документы являются ярким подтверждением силы и славы русского оружия и займут достойное место в уникальном памятнике Победы на Белгородчине, увековечивающем подвиг советского народа в Великой Отечественной войне – музее-заповеднике «Прохоровское поле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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