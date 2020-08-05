2020-08-05T12:08:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 августа 2020: Празднование Дня Белгорода стартовало, масок не видать

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 5 августа [инфографика]
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 августа 2020: Празднование Дня Белгорода стартовало, масок не видатьКоронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 августа 2020: Празднование Дня Белгорода стартовало, масок не видатьФото: Ирина ТАРАСОВА
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Масштабное празднование Дня города, которое сегодня, 5 августа, в 8.00 стартовало в Белгороде от мемориала Скорбящей матери на Соборной площади, проходит без масок и других требований Роспотребнадзора.

Цветы к мемориалам, торжественные митинги, открытие скульптурных композиций

Общегородская акция «Волна памяти» стартовала в 8 часов утра, в а 10 часов на Соборной площади начался торжественный митинг, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В День города в Белгороде отроют фонтан на Свято-Троицком бульваре, скульптурную композицию «Встреча Везелицы и Северского Донца» возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной и досугового центра «Октябрь» в Центральном парке культуры и отдыха.

Социальная дистанция? Не... не слышали…

С 12 часов в парке Победы заработает VII фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица». В 16 часов желающие смогут принять участие в конкурсе граффити «Сделай жизнь ярче» возле художественного музея. Также праздничные концерты в течение дня будут проходить на площадках возле Центра досуга, ДС «Космос», Дома офицеров.

При этом, если маски еще хоть как-то мелькают в толпе гулящих, о соблюдении социальной дистанции и речи не идет. Не трудно себе представить, что будет вечером, когда в 21.00 на Соборной площади начнется главный концерт праздничного дня с участием рок-группы «Ночные снайперы»…

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в области число новых заболевших коронавирусом составило 46 человек

За минувшие сутки в Белгородком регионе коронавирусная инфекций подтверждена у 46 белгородцев. Всего с начала пандемии в области число заболевших составило 6 129 человек.

По сообщение областного штаба по борьбе с коронавирусом, на госпитализации находится 290 человек, 16 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Жертвами опасной инфекции с начала истории заболеваний в регионе стали 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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