В Белгороде торжественно открыли скульптурную композицию «Сын полка»

В Белгороде накануне Дня города на территории храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Сын полка».

Напомним, что увековечить память ратных и трудовых подвигов детей войны в год 75-летия Победы предложили Белгородское отделение Всемирного Русского Народного Собора, Белгородская митрополия. Их инициатива была поддержана правительством области и администрацией Белгорода. Средства на создание памятника внесли и горожане, которые откликнулись на призыв митрополии о сборе средств.

С торжественной речью на открытии скульптуры выступил губернатор Евгений Савченко, подчеркнув, что в области открывается памятный, значимый уголок. Губернатор поздравил детей войны, отметив, что это — героическое поколение, многие из которых воевали наравне со взрослыми во время Великой Отечественной.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Со словами благодарности к создателям памятника и ко всем, кто принимал участие в сборе средств на его создание обратился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Владыка совершил торжественную молитву по случаю открытия скульптурной композиции. Горожане возложили цветы к памятнику.

Отметим, что автором памятника стал заслуженный художник России Анатолий Шишков.