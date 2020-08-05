2020-08-05T09:12:42+03:00
Общество

В Белгороде торжественно открыли скульптурную композицию «Сын полка»

Торжественная церемония открытия состоялась на территории храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Белгорода.Фото пресс-службы администрации Белгорода.
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В Белгороде накануне Дня города на территории храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Сын полка».

Напомним, что увековечить память ратных и трудовых подвигов детей войны в год 75-летия Победы предложили Белгородское отделение Всемирного Русского Народного Собора, Белгородская митрополия. Их инициатива была поддержана правительством области и администрацией Белгорода. Средства на создание памятника внесли и горожане, которые откликнулись на призыв митрополии о сборе средств.

С торжественной речью на открытии скульптуры выступил губернатор Евгений Савченко, подчеркнув, что в области открывается памятный, значимый уголок. Губернатор поздравил детей войны, отметив, что это — героическое поколение, многие из которых воевали наравне со взрослыми во время Великой Отечественной.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Со словами благодарности к создателям памятника и ко всем, кто принимал участие в сборе средств на его создание обратился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Владыка совершил торжественную молитву по случаю открытия скульптурной композиции. Горожане возложили цветы к памятнику.

Отметим, что автором памятника стал заслуженный художник России Анатолий Шишков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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