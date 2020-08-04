В Белгородской области полицейские продолжают обследовать Хорошиловский лес в поисках останков пропавших девушек

В Старооскольском городском округе продолжается операция по поиску останков погибших от рук убийцы девушек Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно скрыл следы преступления и не признавал вину, следствию удалось отправить его на скамью подсудимых. Он получил пожизненный срок, но останки девушек так и не были найдены. Матери, добивавшиеся все эти годы справедливого наказания для убийцы и искавшие дочерей несмотря ни на что, не теряют надежды узнать всю правду о судьбе девушек и похоронить их по христианским обычаям.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Женщины не раз инициировали поисковые мероприятия с привлечением волонтеров. Матерей погибших девушек поддержал начальник УМВД России по Белгородской области генерал-майор полиции Василий Умнов. В июле этого года полицейские приступили к проведению масштабной поисковой операции. Она стартовала 23 июля. Каждый день в ней задействуется 25-30 человек личного состава старооскольского УМВД. К мероприятиям привлекаются и оперативники областного главка. Непосредственное участие в поисках принимают матери девушек. Посильную помощь участникам операции оказывают волонтеры.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на сегодня уже обследован участок местности в районе села Федосеевка. Вот уже несколько дней подряд полиция прочесывает Хорошиловский лес, расположенный в районе села Озерки. Чтобы не пропустить ничего важного, эту территорию разделили на сегменты. При обследовании применяется специальное оборудование. Вместе с правоохранителями в операции участвуют и их четвероногие помощники.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мать Екатерины Кузьминой Алена ведет группу, в которой можно проследить трагическую историю исчезновения девушек. Здесь же она рассказывает о том, как продвигаются поисковые мероприятия. В одном из опубликованных в сообществе постов говорится, что помочь может любой желающий.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Многие пишут мне и спрашивают, когда будут поиски, чтобы принять в них участие. Так вот, поиски проходят каждый день (кроме выходных), при благоприятных погодных условиях. В них, кроме полиции, может участвовать любой доброволец! Каждый будний день в 8.00 сбор участников и полицейских у здания УМВД (ул. Ватутина, д.9). Предоставляется автобус. Из инвентаря приветствуется наличие лопаты или щупа. Нужны перчатки и с собой вода. Поисковые работы заканчиваются приблизительно к 13.00, - написала женщина.

В УМВД области отметили, что мероприятия будут продолжать до тех пор, пока позволяет погода, либо пока останки девушек не удастся обнаружить.