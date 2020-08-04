ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза

В сравнении с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество – на 46%. Всего с января по июль клиенты приобрели более 2,5 тысячи объектов в ипотеку на сумму 8,1 миллиарда рублей.

Основной рост спроса на загородные дома ВТБ отмечает с апреля – первого месяца самоизоляции. Только за этот период количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне – на 66% и 67% соответственно. Регионами лидерами по приросту числа сделок в этом году стали Московский регион (232 кредита на 2,1 миллиарда рублей), Республика Башкортостан (181 кредит на 419 миллионов), Ростовская область (141 кредит на 387 миллиона рублей), Оренбургская область (127 сделок на 283 миллиона) и Краснодарский край (114 кредитов на 286 миллионов). В Белгородской области заключено 65 подобных сделок на 142 миллиона рублей.

Размер среднего кредита на покупку такого объекта вырос по сравнению с прошлым годом с 2,9 миллиона до 3,3 миллиона рублей. При этом в Московском регионе средняя сумма кредита выше – в настоящее время 7,9 миллиона рублей против 4,5 миллиона в прошлом году, в Санкт-Петербурге и области – 4,9 в сравнении с 3,4 в 2019 году.

Что касается заемщиков, то в основном дома приобретают клиенты с семьями (78%) в возрасте 35-45 лет (45%) или 25-35 лет (36%). Средний срок такого ипотечного кредита – 19 лет.

- Многие компании в этом году перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, эта тенденция сохраняется и после снятия основных ограничений. С учетом того, что длительное проживание в доме с расширенной площадью, удобной планировкой, развитой инфраструктурой и близостью к природе значительно более комфортно, чем в стандартной квартире, мы видим резкий рост интереса заемщиков к оформлению ипотеки именно на загородные дома. В общем объеме сделок они пока занимают незначительную долю, т.к. большинство городского населения, конечно, проживает в многоквартирных домах. Однако клиенты, которые планируют остаться на удаленной работе и после окончания пандемии, определенно задали тренд, который может продолжиться и в следующем году, – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В ВТБ одобрение или оформление ипотеки для покупки своего дома проходит в рамках стандартных процедур, объекты можно приобрести практически по всей стране. Расстояние их расположения – до 30 км от ближайшего города присутствия территориального подразделения банка. Приобрести свой дом с помощью ипотеки можно по ставке от 8,5%.

Банк кредитует приобретение объектов загородной недвижимости только на вторичном рынке. С дачами, СНТ и земельными участками Банк ВТБ (ПАО) не работает. Сумма кредита – до 8 миллионов рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени и Краснодара. Для других регионов страны - до 5 миллионов. Первоначальный взнос от 30% с использованием средств материнского капитала, в рамках программы «Победа над формальностями» – от 60%.