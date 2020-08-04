Жители Белгородчины приветствуют новых людей в политике

По закону, их представители должны собрать необходимое количество подписей как за отдельных кандидатов по одномандатным округам, так за общепартийные списки.

На Белгородчине в региональных выборах участвуют три новичка: партии «За Правду», «КПСС» и «Новые Люди» впервые собирали подписи. Напомним, партия «За Правду» создана писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным и политологом Александром Казаковым. «КПСС», возглавляемая Андреем Брежневым, внуком знаменитого генсека ЦК КПСС.

Партия «Новые Люди» - совсем молодое объединение, созданное по инициативе предпринимателя Алексея Нечаева, основателя компании Faberlic. Кстати, более 600 волонтеров-сборщиков собрали для партии в общей сложности почти 51 тысячу подписей двух видов. Около 7000 – в поддержку списка партии, и еще около полутора тысяч подписей собраны в поддержку каждого из кандидатов по одномандатным округам. На сбор «Новые Люди» потратили чуть более 3 недель. О том, как собирались подписи, нам рассказал лидер партийного списка, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Стоян:

- Сбор подписей был непростым. Надо учитывать, что наши волонтеры делали это впервые и хочу поблагодарить всех белгородцев, кто поддержал новых людей в политике. Нам удалось собрать необходимое количество подписей, что наглядно доказывает: избиратели готовы к переменам в политической жизни региона.

Собранные подписи всеми претендентами на кресла в региональной Думе уже представлены избирательной комиссии. Теперь избирком проверит их качество - на что законом отведен срок в 10 дней. После этого избирком зарегистрирует партии и кандидатов. С этого момента в регионе начнется официальный предвыборный период.