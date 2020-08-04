2020-08-04T10:58:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 августа 2020: Регион наконец-то получит 66 новеньких аппаратов ИВЛ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 4 августа[инфографика]
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 августа 2020: Регион наконец-то получит 66 новеньких аппаратов ИВЛ.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 августа 2020: Регион наконец-то получит 66 новеньких аппаратов ИВЛ.Фото: "КП" Архив
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До 7 августа Белгородская область должна получить 66 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. На совещании губернатора с членами правительства шла речь о том, что эти аппараты в регион должны были поступить еще в мае, но…

Поставку задержали из-за случаев возгорания двух аппаратов в больнице Санкт-Петербурга

Как докладывала на совещании у губернатора заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, регион получит 66 аппаратов ИВЛ до 7 августа в рамках организованной поставки Минпромторга РФ. Напомним, что майскую поставку отложили, так как ИВЛ, которые были выпущены на Уральском приборостроительном заводе, проверял Росздравнадзор. Проверка была вызвана случаем возгорания двух аппаратов в больнице Санкт-Петербурга, при котором погибли пять человек.

Та проверка выявила нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппарата ИВЛ «Авента-М» эксплуатационной и технической документации. Но при этом при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ «Авента-М» не было установлено, что выявленные нарушения могли вызвать возгорания аппаратов.

распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в области выявлено 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области было выявлено 40 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Итого, с начала пандемии в регионе число заболевших составило 6 123 человека.

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации в больницах региона находится 291 человек, 16 из них — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число смертельных случаев, вызванных заражением коронавирусом, на сегодняшний день составило 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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