2020-08-03T14:20:40+03:00
Общество

В Белгороде во время прогулки местные жители нашли неразорвавшуюся минометную мину

36 неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной были обнаружены в регионе на прошлой неделе
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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На минувшее недели белгородские взрывотехники изъяли и обезвредили 36 снарядов времен Великой Отечественной войны. Опасные боеприпасы местные жители находят на своих приусадебных участках, рабочие на стройках при рытье котлованов, грибники в лесах. Боеприпасы уже много лет пролежали в земле, но до сих пор представляют опасность и могут взорваться от малейшего прикосновения. Так, один из снарядов, минометную мину 82 мм, обнаружили во время прогулки в Белгороде неподалеку от улицы Газовиков.

В городе Строитель Яковлевского городского округа собственник частного домовладения проводил земельные работы на участке и обнаружил артиллерийский снаряд 50 мм.

В селе Крутой Лог Белгородского района хозяин дачного участка при проведении земельных работ на своем огороде обнаружил гранату Ф-1. В поле, рядом с садоводческим обществом «Строитель» Губкинского городского округа, мужчина обнаружил предмет похожий на боеприпас. Прибывшие на место вызова взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области идентифицировали артиллерийский снаряд 75 мм.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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