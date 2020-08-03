В Белгороде во время прогулки местные жители нашли неразорвавшуюся минометную мину

На минувшее недели белгородские взрывотехники изъяли и обезвредили 36 снарядов времен Великой Отечественной войны. Опасные боеприпасы местные жители находят на своих приусадебных участках, рабочие на стройках при рытье котлованов, грибники в лесах. Боеприпасы уже много лет пролежали в земле, но до сих пор представляют опасность и могут взорваться от малейшего прикосновения. Так, один из снарядов, минометную мину 82 мм, обнаружили во время прогулки в Белгороде неподалеку от улицы Газовиков.

В городе Строитель Яковлевского городского округа собственник частного домовладения проводил земельные работы на участке и обнаружил артиллерийский снаряд 50 мм.

В селе Крутой Лог Белгородского района хозяин дачного участка при проведении земельных работ на своем огороде обнаружил гранату Ф-1. В поле, рядом с садоводческим обществом «Строитель» Губкинского городского округа, мужчина обнаружил предмет похожий на боеприпас. Прибывшие на место вызова взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области идентифицировали артиллерийский снаряд 75 мм.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.