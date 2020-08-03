Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 августа 2020: Маска - не единственная защита от инфекции

С 3 августа в Белгородской области приступили ко второму этапу снятия ограничений. Но снятия ограничений — это не значит, что нужно игнорировать элементарные рекомендации Роспотребнадзора, которые помогут обезопасить себя от возможного заражения опасной инфекцией. При этом ношение маски — не единственное требование Роспотребнадзора, говорят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сделать прогулку максимально безопасной

Ношение маски в общественных местах — обязательно. Но, увы, многие снятие ограничений восприняли, как отказ от ношения масок. Но маска — не единственная защита. Обезопасить себя помогает и социальная дистанция в 1,5 метра, и безналичная оплата покупок, и вымытые с мылом руки по возвращению домой.

По возможности следует избегать мест массового скопления людей, в частности, поездок в общественном транспорте. Но если это неизбежно — ношение маски обязательно. Кроме того, необходимо регулярно дезинфицировать не только руки, но и гаджеты, которыми пользуетесь.

Многие белгородцы в жаркие летние дни любят посидеть на лавочках под укрытием деревьев. Но важно помнить, что руками лучше не дотрагиваться ни до лавочек, ни до перил, если вы поднимаетесь или опускаетесь по лестнице. Также следует избегать при встрече рукопожатий, объятий и поцелуев.

При расчете в магазине или другом месте, лучше пользоваться банковской картой. Не рекомендуется собираться большой компанией, а для прогулок выбирать время, когда большая часть людей находится дома или на работе. Если же вы гуляете с питомцем, не забывайте обработать его лапы после прогулки. И опять же — тщательно вымыть руки с мылом.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 белгородца

За последние сутки в Белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 жителя региона. С начала пандемии в области число заболевших составило 6 083 человек. По данным областного оперативного штаба, на госпитализации находится 294 человека, 16 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Жертвами коронавирусной инфекцией с начала пандемии стали 52 человека.