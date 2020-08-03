Каждый лифт – как новая книга

За свою более чем сорокалетнюю историю предприятием смонтировано более 2300 лифтов на самых значимых объектах Белгорода, районах области и многих городов и республик бывшего Союза. За это время сложились тесные и устойчивые связи с отечественными и зарубежными лифтостроительными фирмами.Павел Климов, начальник монтажного участка:

- В этой компании я работаю 27 лет. Пришел монтажником, мне работа понравилась, втянулся, почувствовал, что это мое дело, которым мне интересно заниматься. За это время пришлось оборудовать многие объекты. Думаю, что все это было качественно и надежно. Наши объекты - это торговые центры, жилые дома. Сейчас очень много работы по замене лифтов в многоквартирных домах. Известно, что идет программа по замену лифтов в многоэтажных домах. Мне интересно здесь работать, потому что каждый год совершенствуются технологии производства, значит, и нам, монтажникам, необходимо соответствовать современным технологиям. Электронные технологии постоянно держат нас, специалистов, в тонусе. Мне кажется, что развитие в лифтовой сфере идет так же быстро, как и в космической. Тот объект по улице Белгородского полка, над которым мы сейчас работаем, уверен, на долгие годы станет уникальным по своим возможностям в своей сфере. Это будут не серийные лифты, а особенные устройства, которые будут обеспечивать комфорт жителей города.

Начальник участка Павел Климов - в центре.

У нас подобралась хорошая бригада. Монтажники – народ смелый и суровый. Работа не простая, но все, что мы делаем, делаем своими руками .Главное – достигать результата, который на многие годы будет приносить пользу белгородцам.

Монтажник Александр Насонов.

Александр Насонов, монтажник:

- В этой организации я работаю уже 10 лет. С тех пор ни один день не пожалел, что перешел в « Союзлифтмонтаж». Здесь требуются опытные, квалифицированные и ответственные работники. Не скажу, что работа простая. Она физически сложная, но я другого и не ждал, мне нравится то дело, которым я занимаюсь. Особенность того объекта, над которым мы сейчас работаем, состоит в том, что мы, своей бригадой, осуществляем работы без вспомогательной техники. Это, можно сказать, качественная, эксклюзивная работа. Наш коллектив очень хорошо это понимает, и к работе относится очень ответственно. «Союзлифтмонтаж» - известная организация, здесь огрехи не допускаются. Руководство компании четко понимает задачи, которые перед ней ставятся, и поэтому грамотно их выполняет, и мы, работники компании, стараемся всячески соответствовать требованиям, которые нам предъявляются. К работе относимся с душой, если это слово можно употребить к работе с лифтами и эскалатароми.

Монтажник: Дмитрий Шиманский.

Дмитрий Шиманский, монтажник:

- Лифтостроением я уже лет 20 занимаюсь. В «Союзлифтмонтаж» пришел на работу и почувствовал, что попал « в свою тарелку». Наша профессия монтажников объединяет сразу несколько профессий: сварщики, слесари, электрики, электронщики, водопроводчики, штукатуры, коммунальщики. Все в одном лице. У нас, что ни работник: на все руки мастер. Работа нравится чем? Тем, что нет монотонности, каждый новый объект – это как новая непрочитанная книга. К каждому объекту мы подходим творчески. Над тем объектом, над которым мы работаем сейчас, это лифты разного типа. Причем, лифты самого современного вида. Европейского уровня.

Особенность нашей компании состоит еще и в том, что в ней есть преданность традициям. Они были заложены несколько десятков лет назад, и соблюдаются по сей день. Работники, которые работают здесь уже много лет, привлекают к труду своих сыновей. В компании есть уже несколько трудовых династий, которые достойно выполняют работы, на них возложенные.

Сергей Филиппов

308027, г. Белгород, ул. Комсомольская, 1-А

(Производственная база - ул. Производственная, 8)

Тел./факс:

(4722) 21-54-23

55-02-00

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