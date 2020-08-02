Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 августа 2020: Что разрешает второй этап снятия ограничений

С завтрашнего дня в Белгородскаой области приступают ко второму этапу снятия ограничений. Что разрешат и на каких условиях, - в материале «КП».

Снятие ограничений при строгом соблюдении санитарный норм

С 3 августа в Белгородской области, согласно приказу губернатора Евгения Савченко, который он подписал 31 июля, приступают ко второму этапу снятия ограничений. При этом строго оговорено, что все должно происходить при соблюдении всех санитарных требований.

Так, разрешается проводить культурные и развлекательные мероприятия на открытом воздухе. Возобновлена работа детских игровых комнат, развлекательные центров для взрослых и детей, аттракционов, заведений досуга, которые предоставляют услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений.

Также разрешена деятельность объектов массового отдыха, которые расположены на курортах регионального и местного значения, предназначенных для лечения и оздоровления детей. В области допускается проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация, правда по прежнему остаются граждане в возрасте 65+.

Одно из самых ожидаемых событий снятие ограничений, касающихся работы детских садов. Их работу разрешили, но при условии, что загрузка групп должна составлять 50 процентов от нормативов наполняемости.

Также в регионе могут проводиться физкультурные и спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня, в т.ч. выполнение нормативов ГТО, но по прежнему — без привлечения зрителей.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

В области за минувшие сутки зарегистрировано 44 новых случаев заболеваний коронавирусом

Всего с начала пандемии ан 2 августа число заболевших коронавирусом составляет 6 042 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 44 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как рассказали в областном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, на госпитализации находится 300 человек, 13 из них — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число смертельный случаев в области составило 52 человека.