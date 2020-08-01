Жительница Белгорода отдала мошенникам больше 1 миллиона 200 тысяч рублей
Еще одна жительница Белгорода отдала мошенникам крупную сумму денег. Аферисты представились ей службой безопасности банка и сообщили, что ее счет в опасности. Якобы кто-то попытался от имени женщины оформить кредит.
Для защиты сбережений ей рекомендовали выполнить ряд указаний. Поверив лже-сотрудникам банка, она перевела на их счета больше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Сейчас полиция пытается выяснить, кто обманул белгородку.
Правоохранители в очередной раз призывают жителей региона не верить таким звонкам, даже если определившийся телефон похож на банковский. Мошенники научились подменять номера.
Знайте! Аферисты под видом сотрудников банка могут сообщить, что:
- с вашего счета пытались снять деньги;
- зафиксирована попытка перевода денег с вашего счета в другой регион;
- кто-то пытался оплатить онлайн-покупку с вашего счета;
- от вашего имени пытались оформить кредит;
- ваша карта заблокирована.
Вас могут попросить:
- зайти в онлайн-банк и выполнить ряд указаний;
- снять деньги и перевести на безопасные счета;
- пройти к банкомату, вставить карту, произвести определенные манипуляции, набрать какие-либо комбинации цифр;
- сообщить персональные данные; номер карты; цифры с ее обратной стороны; коды, поступающие в СМС-сообщениях.
Наряду с лже-сотрудниками банка в разговоре может участвовать и лже-сотрудник правоохранительных органов.
Кто бы вам ни звонил, и кем бы ни представился, не выполняйте никакие указания. Прервите разговор! Обратитесь в банк лично или по номеру, указанному на обратной стороне вашей банковской карты!
ИСТОЧНИК KP.RU