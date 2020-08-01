Жительница Белгорода отдала мошенникам больше 1 миллиона 200 тысяч рублей

Еще одна жительница Белгорода отдала мошенникам крупную сумму денег. Аферисты представились ей службой безопасности банка и сообщили, что ее счет в опасности. Якобы кто-то попытался от имени женщины оформить кредит.

Для защиты сбережений ей рекомендовали выполнить ряд указаний. Поверив лже-сотрудникам банка, она перевела на их счета больше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Сейчас полиция пытается выяснить, кто обманул белгородку.

Правоохранители в очередной раз призывают жителей региона не верить таким звонкам, даже если определившийся телефон похож на банковский. Мошенники научились подменять номера.

Знайте! Аферисты под видом сотрудников банка могут сообщить, что:

- с вашего счета пытались снять деньги;

- зафиксирована попытка перевода денег с вашего счета в другой регион;

- кто-то пытался оплатить онлайн-покупку с вашего счета;

- от вашего имени пытались оформить кредит;

- ваша карта заблокирована.

Вас могут попросить:

- зайти в онлайн-банк и выполнить ряд указаний;

- снять деньги и перевести на безопасные счета;

- пройти к банкомату, вставить карту, произвести определенные манипуляции, набрать какие-либо комбинации цифр;

- сообщить персональные данные; номер карты; цифры с ее обратной стороны; коды, поступающие в СМС-сообщениях.

Наряду с лже-сотрудниками банка в разговоре может участвовать и лже-сотрудник правоохранительных органов.

Кто бы вам ни звонил, и кем бы ни представился, не выполняйте никакие указания. Прервите разговор! Обратитесь в банк лично или по номеру, указанному на обратной стороне вашей банковской карты!