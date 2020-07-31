2020-07-31T10:33:39+03:00
Общество

Региональная Госавтоинспекция призвала белгородцев не паниковать по поводу замены прав

Водительские удостоверения, у которых срок действия истек с 1 февраля по 15 июля, действительны по 31 декабря
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Региональная Госавтоинспекция призывает белгородцев при подаче заявления на замену документа воспользоваться сайтом госуслуг.Региональная Госавтоинспекция призывает белгородцев при подаче заявления на замену документа воспользоваться сайтом госуслуг.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сотрудники ГИБДД призывают жителей региона не создавать ажиотаж вокруг замены прав. Водительские удостоверения, у которых срок действия истек с 1 февраля по 15 июля, будут действительны по 31 декабря. Напомним, это связано с принятием в стране мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Региональная Госавтоинспекция призывает белгородцев при подаче заявления на замену документа воспользоваться сайтом госуслуг. Электронная очередь позволит грамотно распределить потоки посетителей. При необходимости услуги по замене водительских удостоверений будут оказываться в порядке живой очереди. В регистрационно-экзаменационные подразделения можно обратиться и по электронной почте: МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области – mreo_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД УМВД России по г.Старый Оскол - sto_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по Алексеевскому городскому округу - alex_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по Валуйскому городскому округу - val_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по г.Губкин - gub_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по Грайворонскому городскому округу - grai_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу - yak_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу - sheb_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по Корочанскому району - kor_gai31@mvd.ru РЭО ГИБДД ОМВД России по Новооскольскому городскому округу - noo_gai31@mvd.ru РЭГ ГИБДД ОМВД России по Волоконовскому району - vol_gai31@mvd.ru РЭГ ГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району - gvard_gai31@mvd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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