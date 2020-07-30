Белгородские полицейские задержали воронежских гастролеров с купюрами по типу банка приколов

Белгородские оперативники взяли пятерых жителей Воронежской области за сбыт партии имитированных купюр. По предварительным данным, злоумышленники приехали в соседний регион, надеясь разменять «бумажки» настоящими деньгами. Банкноты достоинством 2000 рублей каждая выглядели почти как настоящие. На купюрах мелким шрифтом было напечатано «не является платежным средством».

Для поездки компания приятелей в составе четырех мужчин и дамы решила воспользоваться наемным автомобилем. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что «гастролеры» побывали в Алексеевском и Валуйском городских округах, Волоконовском районе и в Новом Осколе. По предварительным данным, они посетили как минимум девять магазинов. Скупали мелочевку, получали сдачу, и радостные бежали подсчитывать доход. Перед каждым выходом, инициатор криминальной командировки инструктировал приятелей, как себя вести, если кассир заподозрит неладное.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Работа кипела, все шло, как по маслу, но в Новом Осколе пришлось на ходу менять сценарий. В одном из супермаркетов попался внимательный продавец. Покупатель занервничал и ретировался, а сотрудница торговой точки вызвала полицию. Понимая, что их будут искать, злоумышленники разделились на две группы, а купюры выбросили прямо у магазина. Такси, на котором уехали двое, автоинспекторы задержали на выезде из городского округа на границе с Чернянским районом. Остальных правоохранители настигли уже в Воронежской области. Дома у одного из них нашли аналогичные банкноты.

По словам начальника следственного отделения ОМВД России по Новооскольскому городскому округу Олега Толмачева, всего полицейские изъяли около тридцати имитированных купюр. За попытку сбыта этой партии в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество группой лиц». Инициатор – 44-летний мужчина арестован. Его сорокалетний приятель и 21-летняя девушка находятся под подпиской, а еще двое парней в возрасте 25-ти и 24-х лет – под домашним арестом. Всем им грозит до пяти лет лишения свободы.