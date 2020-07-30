ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%

Общий объем совершенных сделок превышает 58,5 миллиарда рублей. Наибольшее число - в Московском регионе (5,2 тысячи сделок на 24,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,9 тысячи на 6 миллиардов), Республике Татарстан (887 сделок на 2 миллиарда), Новосибирской области (816 на 1,8 миллиарда) и Краснодарском крае (902 на 1,7 миллиарда). В Белгородской области по данной программе было заключено 123 сделки на 246 миллиона рублей.

Средняя сумма кредита достигла 2,8 миллиона рублей, а доля программы от общего объема ипотеки ВТБ - порядка 30%.

- Расширение условий госпрограммы в части максимально возможной суммы кредита позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках – сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием. Программа решает стратегическую задачу по обеспечению россиян доступным и современным жильем, а также серьезно помогает развитию строительной отрасли. Во многом именно кредиты под 6,5% стали драйвером роста всего ипотечного рынка в этом году после пандемии, – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса под 6,5% – 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Оформить кредит по льготной ставке на срок до 30 лет могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная его сумма составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов – для остальных регионов.

Банк ВТБ (ПАО) – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первого полугодия 2020 года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 28% и достиг 387,5 миллиарда рублей. В мае доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России выросла на 2,6 п.п. в сравнении с апрелем текущего года и, по данным ЦБ РФ, достигла рекордного за всю историю банка показателя – 31,3%.