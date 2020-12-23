Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе скончались еще 5 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За минувшие сутки число новых заражений составило 188 человек, наибольшее количество новых заражений коронавирусом пришлось на Староосколький городской округе – 38 случаев (всего с начала пандемии – 2 996) и Белгород – 56 заражений (всего – 5 443). С полной информацией распределения заболевания по муниципалитетам можно ознакомиться ниже.На сегодняшний день число заболевших с начала пандемии коронавируса в области составляет 20 338 жителей. На госпитализации находится 912 человек, из них 113 – в тяжелом состоянии, они дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.Среди тех, кто скончался за последние сутки —житель Белгорода 1960 года рождения, жительницы Вейделевского района 1927 года рождения, Ракитянского района 1940 года рождения, а также жительница Белгорода 1940 года рождения. Все они проходили лечение на базе городской больницы №2 в Белгороде. Еще один умерший — житель Яковлевского городского округа 1959 года рождения, он проходил лечение в детской областной клинической больнице.