В бюджете Воронежской области на 2021 год на различные соцвыплаты заложено почти 15,8 млрд рублей

.

В целом финансирование различных выплат, программных мероприятий и содержание учреждений соцзащиты в регионе вырастет, по сравнению с 2020 годом, почти на 2,4 млрд рублей.

Всего расходы на соцзащиту населения в бюджете региона на 2021 год составят более 21,4 млрд рублей .

Формирование статей главного финансового документа области на ближайшие три года обсуждается в региональном парламенте перед рассмотрением документа в первом чтении.

Увеличение бюджетных ассигнований на сферу социальной защиты в 2021 году связано, в том числе, с установлением новых мер социальной поддержки – государственной помощи на основании социального контракта, единовременным денежным выплатам медработникам и рядом других. Кроме того, на рост финансирования повлияла индексация размера выплат.

– Социальное обеспечение входит в перечень защищенных статей расходов бюджета Воронежской области, поэтому деньги на реализацию мероприятий в их рамках запланированы в главном финансовом документе региона в полном объеме, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Средства федерального и областного бюджетов заложены на 58 видов различных социальных выплат – от предоставления денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан до различных форм поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

Всего на такие выплаты в 2021 году будет направлено почти 15,8 млрд рублей. При этом почти 900 млн рублей в бюджет закладывается только на новые меры соцподдержки, действующие с 2020 года.

В частности на реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2021 году планируется 9,4 млрд рублей, что почти в 1,6 раза больше, чем в текущем году.

На реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в 2021 году заложено более 3,8 млрд рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на обеспечение выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (более 2 млрд рублей), на предоставление регионального маткапитала (более 388 млн рублей), на предоставление единовременных денежных выплат в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка (396 млн рублей), на предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка (почти 1 млрд).

.

– Увеличение финансирования по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2021 году в сравнении с 2020 годом связано, в том числе, с установлением дополнительной меры соцподдержки в виде ежемесячной выплаты детям в возрасте от трех до семи лет в соответствии с Указом Президента Владимира Путина. В 2021 на эти цели в региональном бюджете запланировано более 2,7 млрд рублей, – рассказал Владимир Нетёсов.

Что касается подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и предоставления мер социальной поддержки населению», то расходы на нее в 2021 году предусмотрены в сумме почти 5 млрд рублей. В рамках этой подпрограммы средства на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в 2021 году составят почти 190 млн рублей.