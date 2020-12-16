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Общество

В бюджете Воронежской области на 2021 год на различные соцвыплаты заложено почти 15,8 млрд рублей

Всего эти средства будут направлены на 58 видов различных мер поддержки, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Источник:kp.ru
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В целом финансирование различных выплат, программных мероприятий и содержание учреждений соцзащиты в регионе вырастет, по сравнению с 2020 годом, почти на 2,4 млрд рублей.

Всего расходы на соцзащиту населения в бюджете региона на 2021 год составят более 21,4 млрд рублей .

Формирование статей главного финансового документа области на ближайшие три года обсуждается в региональном парламенте перед рассмотрением документа в первом чтении.

Увеличение бюджетных ассигнований на сферу социальной защиты в 2021 году связано, в том числе, с установлением новых мер социальной поддержки – государственной помощи на основании социального контракта, единовременным денежным выплатам медработникам и рядом других. Кроме того, на рост финансирования повлияла индексация размера выплат.

– Социальное обеспечение входит в перечень защищенных статей расходов бюджета Воронежской области, поэтому деньги на реализацию мероприятий в их рамках запланированы в главном финансовом документе региона в полном объеме, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Средства федерального и областного бюджетов заложены на 58 видов различных социальных выплат – от предоставления денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан до различных форм поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

Всего на такие выплаты в 2021 году будет направлено почти 15,8 млрд рублей. При этом почти 900 млн рублей в бюджет закладывается только на новые меры соцподдержки, действующие с 2020 года.

В частности на реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2021 году планируется 9,4 млрд рублей, что почти в 1,6 раза больше, чем в текущем году.

На реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в 2021 году заложено более 3,8 млрд рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на обеспечение выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (более 2 млрд рублей), на предоставление регионального маткапитала (более 388 млн рублей), на предоставление единовременных денежных выплат в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка (396 млн рублей), на предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка (почти 1 млрд).

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– Увеличение финансирования по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2021 году в сравнении с 2020 годом связано, в том числе, с установлением дополнительной меры соцподдержки в виде ежемесячной выплаты детям в возрасте от трех до семи лет в соответствии с Указом Президента Владимира Путина. В 2021 на эти цели в региональном бюджете запланировано более 2,7 млрд рублей, – рассказал Владимир Нетёсов.

Что касается подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и предоставления мер социальной поддержки населению», то расходы на нее в 2021 году предусмотрены в сумме почти 5 млрд рублей. В рамках этой подпрограммы средства на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в 2021 году составят почти 190 млн рублей.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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