Ледяной дождь превратил улицы Белгородской области в сплошной каток

По улицам Белгорода лучше передвигаться на коньках. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ледяной дождь, который в понедельник обрушился на Белгородскую область, превратил улицы в сплошной ледяной каток. Школам и детсадам рекомендовали отсидеться дома до 18 декабря, а к пожилым жителям Белгорода обратился мэр с просьбой не выходить на улицу вообще. Рейсы самолетов в аэропорту Белгорода задерживаются или вовсе отменяются. Из-за обледенения проводов был остановлен поезд Москва-Белгород. Прогноз погоды неутешителен – дождь, в лучшем случае, прекратится только к утру среды.

Все придомовые территории и площадки покрыты льдом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Официальная позиция

В понедельник вечером, 14 декабря, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел совещание с членами правительства и главами администраций районов и городских округов, где обсуждался вопрос ликвидации последствий гололедицы. Приводились цифры: 317 белгородцев уже получили травмы, из них – 35 детей.

Начальник департамента ЖКХ области Константин Полежаев докладывал, что для обработки территорий многоквартирных домов и улично-дорожной сети ежедневно задействовано 373 единицы коммунальной техники и 2675 человек. Израсходовано более 16 тысяч тонн песко-соляной смеси. Наиболее сложная ситуация в четырех муниципалитетах – Белгороде и Белгородском районе, Яковлевском и Шебекинском городских округах.

Замгубернатора области Наталия Зубарева рассказала о ситуации в отрасли здравоохранения, подчеркнув, что в настоящий момент стационары отделений, на базе которых созданы травмоцентры, имеют 281 госпитальную койку. Самостоятельные травмпункты работают в структуре городской больницы №2 в Белгороде, на площадке детской областной клинической больницы и в старооскольской больнице. С 15 декабря в Белгороде на базе корпуса городской больницы №2 и на улице Губкина начнет работу еще один травмпункт, где есть все условия, согласованные с Роспотребнадзором. Для пациентов с травмами в этих больницах оборудован отдельный вход, смешения потоков не будет. Также установлены два рентгеновских аппарата, что позволит снять очередность, которая образовалась.К тому же все учреждения здравоохранения, где базируются травматологические отделения, переводятся в режим повышенной готовности.

А коммунальщики говорят

Как рассказал генеральный директор «Управления Белгорблагоустройства» Александр Немыкин, коммунальщики работают по заявкам в частном секторе и микрорайонах индивидуального-жилищного строительства, где есть проблемы с выездом техники. Особое внимание уделяется городскому общественному транспорту и обработке остановочных площадок. Все заявки принимаются в диспетчерской службе «Управления Белгорблагоустройства» круглосуточно. Только в ночь 13 декабря на обледененных участках работали 32 комбинированные дорожные машины на дорогах общего пользования и 8 малых коммунальных машин на тротуарах. Два раза поверхность обработали пескосоляной смесью и технической солью. С начала ледяного дождя городские службы высыпали 780 кубических метров пескосоляной смеси и 30 тонн соли.

В Старооскольском городском округе и пешеходные дороги, и проезжая часть также обрабатываются песко-соляной смесью. На уборке задействована вся техника, сообщает глава администрации округа Александр Сергиенко. Подходы к лечебным заведениям, школам, остановкам чистят около 100 уборщиков территорий. Но нужно время, чтобы привести всю дорожную и пешеходную сеть в надлежащее состояние, подчеркивает глава округа.

Борьба со стихией явно не в пользу коммунальщиков. Фото группы ВКонтакте Юрия Галдуна.

В Яковлевском горокруге автобус врезался в припаркованное авто из-за голодеда

ДТП произошло из-за скользкой дороги вблизи села Шопино Яковлевского городского округа. Автобус стал неуправляемым и, несмотря на предпринимаемые водителем попытки его остановить, скатился по льду и въехал прямо в припаркованный автомобиль. Информация о ДПТ, которая появилась в соцсетях, активно обсуждается белгородцами, которые вопрошают, где же коммунальные службы? И высказывают предположения, что соль, видимо, в магазинах разобрали.

В МВД области прокомментировали, то в шопинском ДТП никто не пострадал.

Корка льда покрыла все деревья и кустарники в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С ликвидацией последствий гололеда в Белгороде опоздали

Тротуары города покрыты наледью, с которой реагент не справляется.

«Ситуация очень сложная. Ледяной дождь не прекращается. По прогнозам он закончится к утру среды. После обработки реагентом наледь намерзает снова. Большая часть тротуаров – скользкая», - с такими словами мэр Белгорода Юрий Галдун обратился к жителям города. Мэр призвал горожан сообщать ему или директору «Управления Белгорблагоустройства» Александру Немыкину о скольских участках дороги напрямую.

При этом он подчеркнул, что коммунальные службы города работают с полной отдачей, круглосуточно. К решению проблемы подключились производственные и торговые предприятия Белгорода. Но…

На утро 15 декабря травмы на льду получили уже 523 жителя области, из них 78 – дети. Их них утром 14 декабря в травмпунктах Белгорода было зарегистрировано 48 обращений с различными видами травм. На общее количество всех повреждений почти четвертая часть – это ушибы и переломы, а десятая часть – вывихи. Градоначальник областного центра признался, что с ликвидацией последствий гололеда в Белгороде коммунальщики опоздали на шесть часов. По словам Юрия Галдуна чиновники доверились неточной погодной сводке.

Пожилых белгородцев попросили не выходить из дома

Пожилым людям лучше воздержаться от прогулок вне дома, походов в магазины и прочие места. Волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств тем, кому это необходимо. Заявки от горожан, которые из-за погоды не могут добраться до аптеки и в магазин, принимаются по телефону +7 (4722) 73-21-17 с 9:00 до 22:00, сообщили в мэрии Белгорода.

В городе 15-16 декабря объявили свободными от посещений школ. Соответствующее распоряжение уже отправлено в школы.

Не летают самолеты и не ходят поезда

15 декабря компания «Аэрофлот» отменила два рейса самолетов на Москву. Также отменены рейс АО «Авиакомпания АЗИМУТ» на Краснодар и ООО «Авиакомпания «Победа». Накануне из-за обледенения проводов был остановлен поезд Москва-Белгород.

А как у соседей?

Сложная ситуация и в соседней Курской области, где обледенели провода на линиях электропередачи. Из-за обледенения было нарушено движение поездов, более 2 тысяч жителей Курской области остались без света. В зоне отключения оказались 8 населенных пунктов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями местные власти Курской области рекомендовали директорам школ организовать процесс обучения учеников начальных классов дистанционною. Также рекомендовано не выпускать школьные автобусы на маршруты. Об отмене движения автобусов директоров школ обязали уведомить родителей. Дети не должны мерзнуть на остановках, отметили в региональном комитете образования и науки.

...А к вечеру 15 декабря ожидается еще и снегопад.