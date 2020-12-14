Энергетики завершили модернизацию наружного освещения на центральных магистралях Старого Оскола

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершило модернизацию наружного освещения на центральных магистралях Старого Оскола. В рамках муниципального контракта энергетики поменяли на светодиодные 1343 светильника с газоразрядными лампами, сделав свет на улицах еще более комфортным, надежным и экономичным.

Освещение модернизировано на центральных улицах, кольцевых и транспортных развязках, в числе которых проспекты Молодежный, Комсомольский, Победы, улица Ерошенко, магистраль 8-8, 9-9 и ул. Ильи Хегая. На сегодня доля светодиодных светильников в общем парке осветительных приборов Старого Оскола, который составляют 22 944 светильников, выросла с 0,3% до 14,9%.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко пояснил, что двухлетний контракт на организацию наружного освещения заключен в июне текущего года. Он предусматривает масштабную программу по обновлению парка светильников на транспортных артериях города, которые полностью освещаются в ночное время суток.

- Мы выполнили замену морально устаревших газоразрядных натриевых светильников на светодиодные и значительно улучшили качество освещенности улиц города, его эффективность, — подчеркнул Александр Сергиенко. — При той же мощности и даже лучшей светоотдаче LED-светильники потребляют энергии на 40 % меньше традиционных. Даже первичный анализ экономической эффективности показывает, что несмотря на общее увеличение времени горения за 5 месяцев мы сэкономили 112 тыс. кВтч, или 734 тыс. руб. При такой отдаче светодиодные фонари быстро окупятся и начнут приносить реальную экономию, а высвободившиеся средства можно направить на дальнейшую модернизацию. Проект удался, благодарю Белгородэнерго за его качественную реализацию. У нас в планах, на будущий год замена еще 1800 светоточек и строительство порядка 23-х километров сетей наружного освещения, — отметил глава администрации округа.

Дополнительными преимуществами светодиодных светильников являются длительный срок службы и достаточно мощный световой поток. Их рабочий цикл рассчитан на 20-25 лет, а это в почти в 10 раз больше, чем у традиционных. Средняя освещенность на улицах, где прошла модернизация, увеличилась с 16 лк до 50 лк. При этом световой поток на протяжении всего периода эксплуатации не станет меньше или слабее, как у газоразрядных.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Если сравнивать два светильника: прежний, с натриевой газоразрядной лампой, и новый светодиодный, то коэффициент полезного действия первого варьируется от 50 до 60 %, а второго достигает 95 %, — отметил главный инженер Старооскольских электрических сетей Петр Козявин.

Все новые светильники интегрированы в интеллектуальную автоматизированную систему и управляются с пульта диспетчера. Сейчас под управлением автоматизированной системы в Старом Осколе находится 358 линий наружного освещения (14 702 светильника). АСУНО позволяет дистанционно, без выезда на место устанавливать различные режимы горения в зависимости от нужд потребителей, контролировать технические параметры линий.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Всего же на улицах населенных пунктов Белгородской области сегодня свыше 210 тысяч светильников, 17% процентов из них светодиодные. Новое современное освещение более естественно и приближенно к дневному и приятно глазу, водители лучше видят ситуацию на дороге и пешеходов в темное время суток. Учитывая высокую эффективность LED-технологий, в будущем в регионе планируется заменить все уличные светильники на светодиодные, — подчеркнул заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев.