Металлоинвест - лауреат премии CbondsAwards 2020

Ведущий на мировом рынке производитель и поставщик железорудной продукции заслуженно считается надежным эмитентом.

Выпуск биржевых облигаций ХК Металлоинвест серии БО-04 на 10 миллиардов рублей был признан финансовым сообществом лучшей сделкой первичного размещения в металлургии в 2020 году.

Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, отметил:

- Мы признательны участникам рынка за столь высокую оценку нашего выпуска. Уже в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в три раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к Компании как к надежному и привлекательному эмитенту.

В этом году это уже вторая награда Металлоинвеста на финансовом рынке. Ранее ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали был признан победителем международной премии TXF. Награда получена в номинации «Сделка года по финансированию металлургического и горнодобывающего сектора в категории сырьевых товаров».

Справка КП

- Биржевые облигаций серии БО-04 на сумму 10 миллиардов рублей были размещены по открытой подписке 12 февраля 2020 года. Ставка купона - 6,55% годовых на срок 6 лет при первоначально объявленном диапазоне 6,70–6,85% годовых.

- Соглашение об открытии кредитной линии предэкспортного финансирования (PXF-2019/2) на сумму 200 миллионов евро было подписано в конце 2019 года с 7 международными финансовыми институтами. Срок кредита до погашения – 6,5 лет - стал рекордным для предэкспортного финансирования, когда-либо привлеченного Компанией от международных банков.