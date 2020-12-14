Интернет от «Ростелекома» теперь есть в Нижнем Ольшанце

Специалисты компании проложили более 11 километров оптоволоконных линий связи в рамках реализации проекта.

Теперь более 500 домохозяйств села Нижний Ольшанец получили высокоскоростной доступ не только во Всемирную сеть, но и к другим ресурсоемким цифровым услугам: видеонаблюдению, умному дому, видеосервису Wink. Специалисты компании проложили более 11 километров оптоволоконных линий связи в рамках реализации этого проекта.

- Мы подходим к завершению инвестиционного проекта, в рамках которого более 15 тысяч семей получат возможность подключить интернет на скорости до 500 Мбит/с. Стройка продолжается, телекоммуникационная сеть села Нижний Ольшанец – очередной объект, который мы ввели в эксплуатацию. Жители села очень ждали этого момента, заявок на подключение услуг очень много, и мы все их постараемся закрыть до Нового года. Прекрасно понимаем, что сейчас доступ в интернет для многих – это не только досуг, но и возможность удаленно работать и учиться, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Для абонентов, которых «Ростелеком» подключает к сетям GPON, действует тарифная линейка «Турбо». В зависимости от выбранного тарифного предложения пользователь получает кроме интернета на скорости от 250 до 500 Мбит/с видеосервис Wink. Клиент может дополнительно подключить видеонаблюдение и мобильную связь. Помимо того, что комплексный тариф удобнее оплачивать, – всего одна квитанция на все услуги, – он позволяет и экономить.

- Когда мы переехали жить за город, единственное, о чем я сожалел, так это об отсутствии быстрого интернета. И вот теперь, с приходом ‘’Ростелекома’’, у нас есть все, как у городских жителей. Мы подключили интернет и видеосервис. Все члены семьи очень довольны скоростью интернета. Теперь наши дети могут одновременно учиться дистанционно, а мы с женой работать. Радует нас и телевидение своим качеством, количеством каналов и интерактивностью, - делится Александр Сериков, житель села Новый Ольшанец.

В районах коттеджной застройки большим спросом пользуется сервис «Видеонаблюдение». Абонент может устанавливать любое количество камер как внутри дома, так и на участке. Контролировать происходящее можно в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Архив видео хранятся на виртуальном облаке от 7 до 30 дней в зависимости от тарифного плана. Просмотр трансляции доступен с любого гаджета через мобильное приложение, а записи с камер можно выгружать и сохранять как отдельные клипы. Камеры оснащены инфракрасными датчиками, с помощью которых «видят» в темноте, а также датчиком движения.

Более подробную информацию об услугах и тарифах цифрового провайдера можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.