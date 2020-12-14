Белгородские автоинспекторы поставили на специальную стоянку 743 неисправных автобуса

В ходе спецоперации «Автобус» сотрудники ГИБДД проверили 11 783 транспортных средства, которые перевозят белгородцев. Фото: "КП" Архив

С начала операции «Автобус» сотрудники ГИБДД проверили 11783 транспортных средства, которые возят белгородцев. Всего 743 автобуса с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, помещены на специальную стоянку.

В отношении водителей автобусов составлено 9804 административных материала за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения. В том числе 599 – за нарушение правил перевозки пассажиров (из них 227 – за нарушение правил перевозки организованных групп детей), 1599 – за техническое состояние транспортных средств, 498 – за нарушение режима труда или отдыха. Выявлено также 7071 других правонарушений.

Отметим, что в отношении юридических лиц, которые осуществляют перевозку пассажиров, возбуждено 210 административных расследований.

Профилактические мероприятия будут продолжены, отмечает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.