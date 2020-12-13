Коронавирус набирает силу в муниципалитетах Белгородчины. Фото: "КП" Архив

Коронавирусная инфекция все шире захватывает районы Белгородской области. По данным оперативного штаба на 13 декабря, в Белгородском районе 18 новых заражений (всего – 1 887), в Волоконовском районе – 21 (444), в Губкинском горокруге – 24 (1 088), в Старооскольском горокруге – 38 (2 725) случаев. Есть случаи заражения и в других муниципалитетах области (смотрите таблицу ниже).

Распределение заболеваний по муниципалитетам области. Фото: Скриншот сайта

В Белгороде за минувшие сутки выявлено 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего в областном центре с начала пандемии коронавирусом заболели 4 911 человек).

Напомним, то в целом за минувшие сутки в области коронавирусная инфекция подтверждена у 180 пациентов, общее чисоо заболевших составляет 18 522 белгородца. На госпитализации находится 943 человек, в тяжелом состоянии – 108 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ.

К сожалению, вновь на 5 человек увеличилось число умерших. И составляет на 13 декабря 163 белгородца.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — житель Старооскольского городского округа 1973 года рождения. Он проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Также умерли житель Шебекинского городского округа 1948 года рождения, жительница Белгорода 1950 года рождения, жительница и житель Яковлевского городского округа 1970 и 1961 годов рождения. Все четверо проходили лечение на базе Городской больницы №2 в Белгороде.