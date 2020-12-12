Жителя Белгородской области осудили за интимную связь с несовершеннолетней, но от наказания освободили. Фото из открытых источников.

21-летнейго жителя Белгородской области осудили за интимную связь с несовершеннолетней девушкой. Но от наказания он был освобожден, так как вступил в брак с потерпевшей, сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета.

С 14-летней девочкой молодой человек познакомился в августе 2020 года. В сентябре он неоднократно вступал с ней в интимную связь, а в ноябре несовершеннолетняя поняла, что беременна и рассказала обо всем родителям. Они и обратились в полицию.

Белгородцу по суду было назначено наказание в виде обязательных работ. Но затем он был освобожден от наказания в связи со вступлением в брак.