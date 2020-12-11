Белгородские энергетики за 9 месяцев присоединили к сетям больше 3,5 тысяч потребителей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородской области подвели итоги работы «Россетей». За развитие и модернизацию электросетевого комплекса отвечают «Россети Центр» и «Россети ФСК ЕЭС». Показатели надежности по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи электроэнергии улучшились на 91% и 69% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Финансирование инвестиционной программы 2020 года запланировано в объёме 3,2 млрд рублей. Ввод в основные средства энергообъектов: 309 МВА трансформаторной мощности и 455 км ЛЭП.

За 9 месяцев 2020 года осуществлено технологическое присоединение 3 591 потребителя на общую мощность 136 МВт. В том числе – оперативное увеличение мощности корпуса №1 детской областной больницы, Чернянской ЦРБ им. П.В. Гапотченко, городской больницы №2 и инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского. К электросетям подключены 16 сельских ФАПов.

Минэнерго РФ отметило вклад энергетиков в развитие рынка газомоторного топлива и создание сети автомобильной заправочной инфраструктуры сжатого природного газа Белгородской области. В 2019-2020 гг. «Россети Центр» обеспечили 11,5 МВт для подключения к сетям 33 газонаполнительных компрессорных станций.

Ключевые события в сетевом комплексе Белгородской области:

Введена в работу системообразующая для Белгородской области подстанция 330 кВ «Белгород». Также завершен масштабный проект выдачи в региональную энергосистему мощности 6 и 7 блоков Нововоронежской АЭС (НВАЭС-2) в объёме 1 300 МВт. В настоящее время ведётся строительство современного Центра управления сетями. Ранее в 2019 году были введены в эксплуатацию цифровые городские диспетчерские пункты в Белгороде и Старом Осколе, дан старт работе первого в Белгородской области «Цифрового РЭС» на базе Борисовского района электрических сетей.

В 2020 году в рамках проекта «Цифровой РЭС» реализована система дистанционного управления 37 воздушными линиями электропередачи 6-10 кВ, установлено 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель и 75 комплектов индикаторов коротких замыканий. Это позволило автоматизировать оперативное обслуживание сетей в Белгородском, Яковлевском и Валуйском районах области.

До конца года все 22 района электрических сетей будут обеспечены цифровой оперативно-диспетчерской связью. Зона покрытия составит 100% территории Белгородской области.

До конца 2020 года будет установлено 4 системы накопления электроэнергии (СНЭ) в Белгородском, Яковлевском, Валуйском и Борисовском районах области. Первый в стране «пилотный» проект внедрения СНЭ был также реализован в Белгороде в ноябре 2019 года.

Завершён первый этап создания смарт-квартала в Белгороде. Полностью модернизировано наружное освещение в центральной части микрорайона Харьковская гора. Смонтировано около 500 LED-светильников, оснащённых интеллектуальными контроллерами. Работа по созданию кластера интеллектуальных сетей ведётся совместно с правительством области и БГТУ им. В.Г. Шухова и будет завершена в 2022 году.

Продолжается модернизация систем наружного освещения Белгородской области. Запущены система мониторинга качества освещения и автоматизированная система управления – на данный момент порядка 67% светильников контролируется дистанционно. С прошлого года Белгородэнерго взят тренд на увеличение доли светодиодных светильников в структуре регионального парка осветительных приборов.