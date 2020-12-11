Фестиваль «Белгородская черта» стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

С 8 по 10 декабря в Екатеринбурге проходил финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». В этом году на конкурс было подано 390 проектов из 59 регионов России. Также в конкурсе участвовали и 3 зарубежных проекта из Молдовы и Объединенных Арабских Эмиратов. Проект Белгородского района «Образовательный фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта»» занял 1 место в номинации «Лушие туристическое событие исторической направленности».

Напомним, что фестиваль «Белгородская черта» который год проходит в урочище Большие Кульбаки села Драгунскоге Белгородского района и собирает все больше и больше поклонников. На фестиваль приезжают не только из Белгородской области, но и других регионов России, чтобы принять участие в интерактивных квестах. Событийную историю русского государства XVII века многие предпочитают изучать в игровой форме, получая не только исторические знания, но и впечатлениях, которых хватает на фестивале, как для участников, так и для зрителей.