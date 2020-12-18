В Белгороде огнеборцы вынесли из огня женщину, в Губкине дверь горящей квартиры пришлось вскрывать бензорезом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

За минувшие сутки в Белгородской области произошло четыре пожара. Благодаря оперативным действиям огнеборцев из горящих квартир были спасены три человека. В Белгороде огнеборцы вынесли из огня женщину, которая потеряла создание, в Губкине дверь пришлось вскрывать бензорезом.

В Белгороде в Службу спасение позвонили 17 декабря, в 12 часов 14 минут. Очевидцы сообщили, что на проспекте Ватутина из окон квартиры на первом этаже 13-этажного жилого дома идет сильный дым. К моменту приезда дежурных караулов пожарно-спасательной части № 2 и специализированной пожарно-спасательной части времени клубы густого дыма заполнили весь подъезд, преградив единственный путь к эвакуации для жильцов дома.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Зайдя в задымленный подъезд дома, огнеборцы с помощью специального инструмента вскрыли входную дверь квартиры, в которой разгоралось пламя. В густой пелене дыма рядом с очагом пожара спасателям удалось обнаружить женщину 1970 года рождения, которая лежала на полу. Пожарные на руках вынесли пострадавшую из горящей комнаты и передали ее бригаде скорой. Пришлось также эвакуировать из соседних квартир 20 человек, выводя их по лестничным маршам. Для спасения одного из жильцов дома, оказавшегося в кольце дыма, пожарные применили специальное спасательное устройство. Надев его на мужчину, огнеборцы вывели пострадавшего на свежий воздух.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

В этот же день двоих человек из горящей квартиры спасли губкинские огнеборцы. Сообщение о происшествии поступило в пожарную охрану поздно вечером, в 23 часа 44 минуты. Звонившие сообщили, что густой черный дым и языки пламени вырываются из окон квартиры на 4-м этаже 5-этажного жилого дома на улице Комсомольской. Прибывшие к месту пожара спасатели пожарно-спасательной части № 8 с помощью бензореза вскрыли входную дверь квартиры. К тому времени дым полностью заполнил всю квартиру. Зайдя в горящее помещение, в одной из комнат пожарные обнаружили лежащего на полу мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Его пришлось выносить на руках. В ходе дальнейшей разведки обнаружили еще одного пострадавшего, также находящегося без сознания. Спасенных мужчин 1974 и 1973 годов рождения огнеборцы передали бригаде скорой медицинской помощи.

И в этом случае причиной пожара, по предварительным данным, также могла стать неосторожность при курении.