Сколько в тебе интернета?

Автор фото пресс-служба Билайн

И вправду, можно ли представить, сколько «весит» интернет? Не в мегабайтах или гигабайтах, а физически? Учёные предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они предложили измерять физический вес данных в DVD-дисках. Объём всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайтов — для понимания, это число с 21 нулём. Чтобы хранить всё это на современных Blu Ray-дисках, потребовалось бы 660 миллиардов двухслойных болванок. Если сложить их в стопку, её длина была бы равна 7,9 миллионам километров — это как 26 раз слетать на Луну и обратно.

А с чем можно было бы сравнить ваш личный трафик? В 2020 году россияне стали больше времени проводить в телефоне — в среднем до 3 часов в день, потребляя при этом до 40 Гб трафика ежемесячно. Сколько же мобильного интернета лично в вас? Пройдите тест, и узнайте эквивалент всего вашего мобильного трафика.

1. Начнём с самого утра. Вы проснулись и потянулись к телефону, что первое открываете?

—Выключаю будильник и ложусь досматривать сны [1 балл]

—Утром не до телефона. Максимум открою список задач на сегодня, и сразу бегу по делам [2 балла]

—Захожу в соцсети, посмотреть, что нового. Или читаю новости [3 балла]

—Открываю YouTube (18+), завтракаю под парочку роликов [4 балла]

—Как проснусь, сразу делаю ролик для TikTok (12+), сторис в Instagram (12+) или пишу пост, попутно оставляю свои лайки, дизлайки и комменты [5 баллов]

2. Итак, вы вышли из дома, впереди новый день. Что будете делать в дороге?

—Почитаю книгу или порешаю сканворды [1 балл]

— Загружу плейлист под настроение и буду слушать музыку [2 балла]

—Буду скроллить* соцсети или почитаю новости [3 балла]

— Чаще всего путь неблизкий, так что смотрю YouTube (18+) или сериалы через стриминговые сервисы [4 балла]

— По дороге придумаю интересный пост или сторис, и выложу у себя в соцсетях трэвел-репорт** [5 баллов]

3. По пути вы видите уличных котиков, которые ну просто уморительно играют друг с другом. Ваши действия?

— Ничего, пускай себе играют, у меня другие дела [1 балл]

— Немедленно сделаю видео и покажу всем друзьям при встрече, или закину в чат [2 балла]

— Опубликую что-нибудь про них у себя в соцсетях [3 балла]

— Наберу своего друга- «кошатника» по видеозвонку и покажу ему котиков, чтобы поднять ему настроение [4 балла]

— Смонтирую с помощью телефона ролик, с прикольными масками и опубликую у себя в TikTok (12+) или Instagram (12+) [5 баллов]

4. Так-так, уже полдень, явно настало время разобраться с важными делами, какой способ связи выберете?

— Только личная встреча [1 балл]

— Мне достаточно переписки [2 балла]

— Позвоню по мессенджеру [3 балла]

— Отправлю войс***, так быстрее [4 балла]

— Skype (12+), Zoom (6+) или другая видеоконференция [5 баллов]

5. Признайтесь, какой из этих мемов вы постоянно встречаете в общении, и даже сами используете?

— «Мемов»? [0 баллов]

— Вероятность, что я использую мемы в общении КРАЙНЕ МАЛА [2 балла]

— Точно сказать не могу, лучше спросить у сына маминой подруги [3 балла]

— «Штош» и всё вот это вот [4 балла]

— Разные, я их даже делаю иногда [5 баллов]

6. Где вас искать?

— В Одноклассниках (12+) [1 балл]

— В Facebook (12+) [2 балла]

— Во Вконтакте (12+) [3 балла]

— В Instagram (12+) [4 балла]

— В TikTok (12+) [5 баллов]

— Нигде, не веду соцсетей [0 баллов]

7. К вечеру, когда почти все важные дела закончены, вы возвращаетесь домой. О чём думаете?

— Упасть на кровать и поспать [1 балл]

— Заказать вкусную еду [2 балла]

— Включить музыку и ни о чём не думать [3 балла]

— Не забыть позвонить родственникам, они уже научились использовать видеочаты [4 балла]

— Посмотреть сериал или фильм [5 баллов]

8. Давайте начистоту: в каком из приложений провели большую часть дня?

— Ни в каком, разве что звонки или переписки [1 балл]

— В соцсетях [2 балла]

— Точно сказать не могу, но в топ-3 точно будет YouTube (18+) [3 балла]

— Пожалуй, в видеоконференциях [4 балла]

— Всех не перечислить [5 баллов]

9. Последний вопрос. Вот день и подошёл к концу, пора ложиться спать. Что будете делать в телефоне перед сном?

— Включу будильник и лягу на бок [1 балл]

— Спишусь с близкими, пожелаю им спокойной ночи [2 балла]

— Поскроллю* соцсети, пока не начну «отключаться» [3 балла]

— Ещё один ролик и на боковую, честно [4 балла]

— ТОЧНО, СПАТЬ, УЖЕ 2 ЧАСА НОЧИ АААА ОПЯТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!! [5 баллов]

Уровень 1 [менее 11 баллов] —

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Вы — человек традиционных развлечений. Книга вместо игрушек, разговор вместо чатов. Возможно, вы даже не замечаете, что у вас есть мобильный интернет. Тем не менее, в среднем ваш ежедневный трафик можно было бы уместить в 170 старых-добрых дискет. За год у вас накопилась бы куча из 62 000 таких дискет — если поставить их в стопку, она была бы высотой 180 метров!

Это примерно 80 Гб данных в год, за которые вы рискуете переплатить если у вас невыгодная тарификация интернета. Проще разделить трафик с родными или друзьями, оставив себе самое необходимое: звонки на любимые номера и безлимитные мессенджеры. Билайн подготовил всё это в тарифной линейке «Близкие люди» ****. Вместе следить за трафиком и затратами на связь — это удобно и выгодно! А ещё удобно для знакомства со Всемирной сетью: в зависимости от Вашего выбора тарифная линейка «Близкие люди» представляет различные выгодные условия, например, безлимитные мессенджеры.

Уровень 2 [12-19 баллов]

Автор фото пресс-служба Билайн

Вы человек простой: чаты в мессенджерах, новости в приложениях, впечатления — в реальной жизни. Используете только популярные приложения и рационально расходуете мегабайты мобильного интернета. В среднем ваш ежедневный трафик можно было бы сохранить на 3 картах Микро-СД объёмом 128 мб, которые можно встретить в фотоаппаратах. К концу года весь ваш мобильный интернет уместился бы примерно в 1 000 таких флешек — на них могло можно было бы сохранить 16 500 фотографий в высоком качестве.

Как видите, вашего годового трафика хватит, чтобы хранить и делиться с близкими бесценными мгновениями жизни. Почему бы не объединиться в едином тарифе, чтобы разделить между собой доступный и качественный интернет? Коллективные тарифы удобны, экономят средства и дают много преимуществ: например, в тарифной линейке «Близкие люди»**** от Билайн можно подключить безлимитные соцсети и мессенджеры, звонки на любимые номера, и не только. Подключайтесь и получайте от интернета только то, что вам нужно!

Уровень 3 [20-29 баллов]

Автор фото пресс-служба Билайн

«Телефон не только для бесед» — это про вас. Вы активно используете функционал смартфона: любите и в соцсетях посидеть и пару-тройку роликов во время перекуса посмотреть. Ваш обычный ежедневный трафик можно было бы уместить в одном CD-диске, на который поместился бы целый музыкальный альбом. К концу года через ваш телефон пройдёт эквивалент 1 500 часов музыки — это 2 месяца танцев нон-стоп!

Ваши требования к интернету просты: его должно быть много, и желательно не тянуть кошелёк. Билайн придумал тариф «Близкие люди»****: вы объединяете родных или друзей в один тариф и получаете интернет с приятными дополнениями, которые можете настроить под свой стиль «пожирания интернета». Безлимитный интернет и много других интересных опций — подберите свой тариф.

Уровень 4 [30-39 баллов]

Автор фото пресс-служба Билайн

Вы — любитель зависнуть в смартфоне и используете мобильный интернет активнее большинства пользователей. Ваш средний трафик позволяет каждый день смотреть один эпизод сериала. 365 серий в год — это в среднем 45 мини-сериалов, или всё равно, что 12 раз пересмотреть всё «Чёрное зеркало» (18+).

С такими аппетитами вам может подойти новый продукт Билайн «Связь Z»*****. Пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

В этом году сеть 4G стала еще больше, а скорости мобильного интернета Билайн — выше.

Уровень 5 [40-45 баллов]

Автор фото пресс-служба Билайн

Вы — Пожиратель Трафика! Вы практически срослись со своим телефоном и используете его на полную катушку. Обычно вы закачиваете около 1,4 Гб данных. За год через ваш смартфон пройдёт эквивалент 4000 часов аудио в высоком качестве или 720 часов видео в стандартном разрешении — на секундочку, это целый месяц просмотра фильмов нон-стоп!

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Интернет — это ваша стихия, поэтому его должно быть много. Обратите внимание на новый продукт Билайн «Связь Z»***** . Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые можно подключать по необходимости. Можно выбрать одну из платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:

• Безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам

• Безлимитный доступ к YouTube (18+);

• Безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;

Благодаря строительству новых базовых станций 4G-интернета стало еще больше, а скорости мобильного интернета — ещё выше.

*Скроллить - листать

**Войс - голосовое сообщение

***Трэвел-репорт - отчёт о путешествии.

**** Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения.

Услуга «Любимый номер» действует для абонентов — физ. лиц тарифной линейки «Близкие Люди», на территории РФ, кроме респ. Крым, г. Севастополь. Стоимость услуги «Любимый номер» - 0 руб. в месяц. При выборе в качестве любимого номера в сети другого мобильного оператора число минут в месяц по цене 0 руб. за минуту может быть ограничено. Подробнее об условиях подключения услуги и ограничениях - на beeline.ru..

Без расходования пакета интернета опции предоставляют доступ к ряду мессенджеров, соц. сетей (на отправку текстовых сообщений и просмотр новостной ленты) через офиц. Приложения; при переходе по внешним ссылкам расходуется основной пакет интернета. Опции не действуют при нахождении в Чукотском АО, Республике Крым и г. Севастополе.

*****«Связь Z» — «Связь Зет».

«Связь Z» — тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и СМС приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее — на beeline.ru.