Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 декабря 2020: 186 новых заражений, 6 умерших, с белгородцами о COVID-19 в прямом эфире говорил Вячеслав Гладков

186 новых заражений, 6 умерших, с белгородцами о COVID-19 в прямом эфире говорил Вячеслав Гладков Фото: "КП" Архив

«Отличился» Белгородский район – 43 заражения за минувшие сутки

Как сообщил оперативный штаб, за минувшие сутки в Белгородской области выявлено 186 новых пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Среди муниципалитетов с самым высоким показателем заражения: Белгород (45 случаев за сутки, всего с начала пандемии – 4 769); Белгородский район (43 случая, всего – 1 840); Губкинский городской округ (18 случаев, всего – 1 060); Ракитянский район (11 случаев, всего – 714); Прохоровский район и Старооскольский городской округ (по 10 случаев, соответственно с начала пандемии – 606 и 2700); Валуйский (9 случаев, всего – 393). Ниже можно познакомиться с таблицей распространения заражений по всем муниципалитетам области.

распределение заболеваний по муниципалитетам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

На госпитализации находится 931 белгородец, 117 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

К сожалении, на 6 человек увеличилось и число умерших, на 11 декабря в регионе от заражения коронавирусной инфекцией умерли 153 человека.

В ковидных госпиталях недостатка в лекарствах нет, в аптеках – дефицит сохраняется

В прямом эфире врио губернатора Вячеслав Гладков говорил и о вопросах, касаются борьбы с распространением в области COVID-19. Так, к нему не поступило ни одной жалобы от пациентов ковидных госпиталей, которые бы жаловались на нехватку лекарств. Госпитали обеспечены препаратами в полном объеме. Что касается дефицита лекарств в аптеках, то он сохраняется по некоторым позициям. Власти региона напрямую контактируют с поставщиками, Министерством промышленности и торговли РФ, которые и занимается поставкой и производством препаратов, пытаясь решить эту проблему.

Ответил Вячеслав Гладков и на вопрос о вакцинации. Он подчеркнул, что в первую очередь прививать будут врачей и сотрудников дежурных служб. За распределением вакцины следят правоохранительные органы. Как только будут привиты белгородцы из приоритетной группы, в области приступят к вакцинации жителей. Но уже сейчас жители области могут оставить заявку на вакцинацию на сайте департамента здравоохранения.

Коснулся врио губернатора и вопросов работы транспорта в новогодние праздники. В частности, он подчеркнул, что будут усилены обработка транспорта, контроль за соблюдением санитарных норм в местах массового скопления людей. В общественном транспорте будут бесплатно выдавать маски.