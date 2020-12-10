Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 декабря 2020: 183 новых заражений, как обрабатывают транспорт, в «красной» зоне организуют питание врачей

183 новых случая заражения, как обрабатывают транспорт, в «красной» зоне организуют питание врачей

В Белгородской области – новый антирекорд по заболеваниям

За минувшие сутки, сообщает областной штаб, в Белгородской области установлен новый антирекорд – зарегистрировано 183 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 17 974 белгородца. Увы, выросло и число умерших пациентов: за сутки оно увеличилось на 5 человек и составляет 147 человек.

На госпитализации находится 933 человека, из них 124 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число заражений за минувшие сутки зарегистрировано в Белгороде – 75 человек (всего – 4 694), в Старооскольском округе заболели 20 жителей (всего – 2 680), в Прохоровском районе 14 (590), в Губкинском городском округе – 13 (1 047). Ниже приведена таблица по заболевшим в муниципалитетах области.

Распределение заболеваний по муниципалитетам белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Общественный транспорт проходит санитарную обработку ежедневно вечером

Общественный транспорт проходит санитарную обработку ежедневно. Вечером автобус заезжает в бокс, где тщательно моется, в затем его обрабатывают изнутри специальным составом. В ЕТК обработка одного автобуса занимает 4-5 минут, а на весь подвижной состав уходит около 4 часов.

Организацию питания врачей в «красной» зоне пересмотрят

Врио губернатора Вячеслав Гладков призвал глав муниципалитетов и руководителей департаментов подумать о том, в какой форме можно организовать питание врачей в «красной» зоне.

Напомним, что в Белгородской области на сегодняшний день открыто 13 ковидных госпиталей, в которых работают 4 600 человек.

Где-то питание организовывают собственные пищеблоки, где-то это на условиях аутсорсинга. В Старом Осколе, к примеру, медиков поддерживает бизнес: обеспечивает обедами и врачей скорых, и помогает продуктами окружной больнице.

Замгубернатора Наталия Зубарева рассказала, что Белгородской горбольнице №2 нет собственного пищеблока, она отметила:

- В горбольнице №2 в Белгороде нет собственного пищеблока, там аутсорсинг питания. Если будет возможность финансирования этого варианта, то, возможно, аналогичное питание предоставят не только пациентам, но и медработникам.