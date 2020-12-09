Полтора года бережливого производства

Площадкой для нововведений стал цех силикатного кирпича, где в 2019 году стартовал пилотный проект «Оптимизация производства полнотелового кирпича».

Как в сложных экономических условиях не только не потерять темп работы, но и продолжать повышать показатели? Ответ на этот вопрос точно знают в АО «Стройматериалы». Это предприятие-участник Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» является одним из крупнейших в центральной России производителей извести, мела и силикатного кирпича.

Лауреат программы «100 лучших товаров России», дипломант национальной экологической премии «ЭкоМир», обладатель Благодарственных писем администрации Белгорода и области – за годы своей истории, идущей от 1963 года, белгородский производитель был удостоен немалого количества наград.

Первые результаты появились уже спустя полгода работы под управлением экспертов РЦК.

К слову, предприятие стало первым в регионе участником нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» под управлением Регионального центра компетенций. Вот уже 1,5 года здесь успешно внедряют лучшие практики в сфере бережливого производства, управления персоналом, менеджмента качества и прочих аспектов эффективной работы.

Главное достояние – это люди. Поэтому и отношение к вопросу подготовки кадров на предприятии особое. За время участия в нацпроекте, 218 сотрудников было обучено, 44 повысили квалификацию, 2 управленцев прошли переподготовку по программе «Лидеры производительности».

Главное достояние – это люди. Поэтому и отношение к вопросу подготовки кадров на предприятии особое.

- В нашей отрасли практически нет специализированных учебных заведений, поэтому мы вынуждены самостоятельно обучать сотрудников, - делится главной кадровой проблемой генеральный директор АО «Стройматериалы» Тихомир Петров. - Мы для себя взяли на вооружение систему наставничества. Раньше на ввод в профессию, например, одного прессовщика, уходило не меньше года. А на основании правильного производственного инструктажа ввод в самую сложную профессию составляет не более 2-4 месяцев со дня приема сотрудника и даже еще меньше.

При внедрении системы адаптации и наставничества, в ходе реализации нацпроекта была проведена подготовка мастеров производственного инструктажа. И теперь более 30 человек - руководители всех подразделений предприятия - помогают освоить новые компетенции не только новичкам, но и другим сотрудникам освоить смежные профессии. И результат не заставил себя ждать: по итогам прошлого года АО «Стройматериалы» завоевало звание лучшего в региональном конкурсе «Лучшие практики наставничества в Белгородской области» в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда».

При внедрении системы адаптации и наставничества, в ходе реализации нацпроекта была проведена подготовка мастеров производственного инструктажа.

Кроме того, внедренная система позволила каждому члену коллектива стать многофункциональным специалистом. Как уверен главный инженер Сергей Чуб, это очень полезно для предприятия, поэтому наставники стараются сделать так, чтобы в случае производственной необходимости все сотрудники могли друг друга заменить.

- Через воспитание и развитие людей предприятие совершенствуют свои производственные процессы. Что позволяет совершенствовать продукт и сделать компанию более конкурентоспособной на рынке, - поясняет простую, но эффективную схему Елена Сидоренко, руководитель Регионального центра компетенций Белгородской области. - Кроме того, в рамках нацпроекта мы используем инструменты, позволяющие стандартизировать выполнение каждой работы. Человек выполняет ее высокопроизводительно, безопасно и без рисков совершения брака.

Площадкой для нововведений стал цех силикатного кирпича, где в 2019 году стартовал пилотный проект «Оптимизация производства полнотелового кирпича». Его первые результаты появились уже спустя полгода работы под управлением экспертов РЦК: процесс изготовления кирпича сократился на 2 дня, выработка увеличилась на 24%, что в итоге позволило на 9% увеличить работникам цеха заработную плату. И, как уверены на предприятии, это – только лишь первые шаги на пути больших производственных перемен.